親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

吳宗憲預言 6月1日將出現超可怕正副總統候選人

別笑韓國瑜跳針！ 你看過蔡英文1秒變「鸚鵡」嗎？

郭台銘下午返國記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:24經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海(2317)董事長郭台銘上周前往飛往美國與美國總統川普威州州長會面，同時釋出將交棒轉換跑道的訊息，同時也重申投資威州計劃不變，今(6)日下午14時30分將舉辦美國行返台記者會，除了報告美國行成果之外，且將回應近日參選相關議題。

國民黨總統初選參選人郭台銘今日上午發出記者會採訪通知，預計在今日下午召開美國行返台記者會；鴻海今日股價受到台股重挫的影響，早盤以85.7元開出，下跌2.5元，再度失守5日線及月線，盤中跌幅2.6%。

郭台銘這次美國行先是前往白宮與總統川普見面，再轉往威州與州長見面會談，他同時釋出將交棒的訊息，昨日深夜也在臉書發文指出，「想與大家分享威州投資的正確資訊，因為看到一些有心人士不斷造謠，說我跳票、沒有信用，在這裡，要嚴正聲明這不是事實」。

郭台銘最新臉書發文表示，「這次到訪威州，現任州長還親自到機場迎接，我們彼此有共識，選舉時的選舉語言，都應留在過去，不管是哪個政黨執政，每位州長都很關心就業，關心經濟成長，鴻海在威州的投資從沒停過。在明年5月落成時，我也將再邀請州長蒞臨，共同見證我們合作的成果」。

他表示，美國2020也要舉行總統大選，有許多反對川普的媒體，有意在威州投資案上放大檢視，再加上台灣有些陣營刻意操作網軍輿論，形成所謂跳票的不實謠言，但經過與州長的成功會談後，已徹底打臉這些造謠者了。 「我，郭台銘相信，事實勝於雄辯，我們要讓謠言止於智者」。

郭台銘強調，投資威州計劃不變，同時，「布局全球是企業必走的道路，也是台灣的發展方向，中華民國是我們的根，當然更要投資」。

郭台銘將參選總統，接班布局也啟動，媒體報導指出，外傳鴻海新任董事長將由秋蓮擔任，總經理則由專業經理人專任；郭台銘下午將召開記者會，預料有關接班的布局，也將是各界關注的重點。

威州鴻海川普
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

瑞昱4月營收創新高 法人估第2季有望寫新紀錄

2019-05-06 09:23

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

郭董粉專發文：終結內耗拚經濟

2019-05-06 00:27

鴻海鄭州廠招工 歡迎老兵新秀

2019-05-06 00:27

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

蘋概股今年能否引爆換機潮 規格升級是關鍵

2019-05-05 10:43

大立光4月營收50.09億大跳升 年增44%

2019-05-05 09:46

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

台塑創辦人王永在夫人李碧鑾辭世 享耆壽98歲

2019-05-05 16:31

學者預期中美貿易戰北京將全面讓步 台灣可望從中受益

2019-05-05 19:21

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

日本黃金周來台大爆發 中山北路沿線五星飯店全客滿

2019-05-05 11:13

罷工戰火燒 長榮空服明11點至勞動部陳情

2019-05-05 11:16

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

兩岸旅客回溫看的見 四大航空紛改大型機營運

2019-05-05 11:12

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

細胞治療上路 將百花齊放

2019-05-05 23:03

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

大林、通宵電廠3機組延役至111年 台電：並無缺電情形

2019-05-05 16:57

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

蘋概股今年能否引爆換機潮 規格升級是關鍵

2019-05-05 10:43

空服員工會明11點至勞動部抗議 三大訴求要中央表態

2019-05-05 16:02

金控瘋買樓 商辦行情有撐

2019-05-05 23:29

公平待客缺課 保險員登錄可撤銷

2019-05-05 23:28

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

黃國昌批自肥 鴻海睿綸生技回應了

2019-05-05 21:37

大立光4月營收50.09億元 月增28%

2019-05-05 10:55

大戶強制用綠電 經部目標各行業標準一致

2019-05-05 18:16

中科標案為鴻海量身打造？中科管理局闢謠澄清

2019-05-05 18:38

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

銀行留才／搶辦員工持股信託

2019-05-05 23:28

晶睿4月營收 創歷史新高

2019-05-05 18:14

銀行留才／產假、生產補助加碼

2019-05-05 23:28

業務員不上金融聖經十誡課程 小心被撤銷登錄

2019-05-05 21:38

郭董粉專發文：終結內耗拚經濟

2019-05-06 00:27

名家觀點／美國經濟還行 就業是關鍵

2019-05-06 01:13

鴻海鄭州廠招工 歡迎老兵新秀

2019-05-06 00:27

長榮空服擬罷工 旅行社盼簽定型化契約自保

2019-05-05 13:31

觀光業…發燙5月天

2019-05-05 23:28

安養信託績效 公銀領風騷

2019-05-05 23:28

中科標案遭疑量身打造 鴻海：公開公正得標

2019-05-05 21:46

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top