郭台銘下午返國記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)董事長郭台銘上周前往飛往美國與美國總統川普及威州州長會面，同時釋出將交棒轉換跑道的訊息，同時也重申投資威州計劃不變，今(6)日下午14時30分將舉辦美國行返台記者會，除了報告美國行成果之外，且將回應近日參選相關議題。

國民黨總統初選參選人郭台銘今日上午發出記者會採訪通知，預計在今日下午召開美國行返台記者會；鴻海今日股價受到台股重挫的影響，早盤以85.7元開出，下跌2.5元，再度失守5日線及月線，盤中跌幅2.6%。

郭台銘這次美國行先是前往白宮與總統川普見面，再轉往威州與州長見面會談，他同時釋出將交棒的訊息，昨日深夜也在臉書發文指出，「想與大家分享威州投資的正確資訊，因為看到一些有心人士不斷造謠，說我跳票、沒有信用，在這裡，要嚴正聲明這不是事實」。

郭台銘最新臉書發文表示，「這次到訪威州，現任州長還親自到機場迎接，我們彼此有共識，選舉時的選舉語言，都應留在過去，不管是哪個政黨執政，每位州長都很關心就業，關心經濟成長，鴻海在威州的投資從沒停過。在明年5月落成時，我也將再邀請州長蒞臨，共同見證我們合作的成果」。

他表示，美國2020也要舉行總統大選，有許多反對川普的媒體，有意在威州投資案上放大檢視，再加上台灣有些陣營刻意操作網軍輿論，形成所謂跳票的不實謠言，但經過與州長的成功會談後，已徹底打臉這些造謠者了。 「我，郭台銘相信，事實勝於雄辯，我們要讓謠言止於智者」。

郭台銘強調，投資威州計劃不變，同時，「布局全球是企業必走的道路，也是台灣的發展方向，中華民國是我們的根，當然更要投資」。

郭台銘將參選總統，接班布局也啟動，媒體報導指出，外傳鴻海新任董事長將由秋蓮擔任，總經理則由專業經理人專任；郭台銘下午將召開記者會，預料有關接班的布局，也將是各界關注的重點。