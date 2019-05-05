立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌日前質疑「科技部幫特定廠商量身打造上億元巨額標案？」質詢片段在網路爆紅，質疑中科標案放寬標準，替鴻海集團佳綸生技公司100%持有的子公司睿綸生技量身打造。對此，中科管理局今天澄清，此案是公告相關招標資訊後才由廠商投標，並無為特定廠商量身打造的情事。中科智慧機器人自造基地相關採購案件議題，科技部已成立調查小組，中科管理局全力配合辦理，一切秉公處理。

根據黃國昌質詢的內容，科技部前瞻基礎建設計畫分別在中科、南科委託專業團隊建立智慧機器人創新自造基地，各有上億元巨額委託經營標案，據相關法規規定，得標廠商實收資本額必須大於標案預算金額10分之1，但中科大幅降低標準、一口氣放寬至「120分之1」，讓實收資本額只有100萬元的睿綸生技得標，質疑替特定廠商量身打造。

中科管理局長陳銘煌表示，此案是因中科近期發生2件資本額低於10萬元的商號，得標後無法履約且衍生爭議。中科管理局主要依據採購法子法，視個案需要訂定資本額條件，以避免資本額僅數萬元至數十萬元的廠商造成困擾爭議。

中科管理局考量，一、為篩除規模過小的廠商，並避免造成限制競爭情形，因此以資本額約100萬元作為投標門檻，即約為預算金額1.08億元的120分之1。二、從個案需求來看，國內加速器的營運尚屬新興行業，目前家數仍有限。此案如以總預算10分之1作為資本額門檻(1080萬元)，將大幅限縮可參與的廠家數，除不符採購法開放競爭的原則，恐有限制競爭的疑慮。此案是公告相關招標資訊後才由廠商投標，並無為特定廠商量身打造的情事。