郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

鴻海董事長郭台銘（左）表示，威州投資從沒停過。圖為郭台銘2日赴美國威州，受訪時表示自己退出江湖，轉換跑道。 特派記者張加／攝影 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘今日晚間在個人粉專發文提到，威州投資從沒停過，現任州長更親自到機場迎接，在明年5月落成時，也將再邀請州長蒞臨，共同見證合作的成果。

郭台銘粉專全文如下:

這次到訪威州，現任州長還親自到機場迎接，我們彼此有共識，選舉時的選舉語言，都應留在過去，不管是哪個政黨執政，每位州長都很關心就業，關心經濟成長，鴻海在威州的投資從沒停過。在明年5月落成時，我也將再邀請州長蒞臨，共同見證我們合作的成果。

美國2020也要舉行總統大選，有許多反對我好朋友川普的媒體，有意在威州投資案上放大檢視，再加上台灣有些陣營刻意操作網軍輿論，形成所謂跳票的不實謠言，但經過與州長的成功會談後，已徹底打臉這些造謠者了。

我，郭台銘相信，事實勝於雄辯，我們要讓謠言止於智者。

再次強調，投資威州計劃不變。

最後我想說，布局全球是企業必走的道路，也是台灣的發展方向，中華民國是我們的根，當然更要投資。

在這裡，我也要回應蔡英文總統的酸言酸語，過去的投資不說，別忘了我不久前才和高雄市政府簽訂合作備忘錄，鴻海要以智慧工業及農業雙引擎，來協助高雄發科技恆財，在高雄興建智慧工廠、提供科技服務，擴大招募雲端、AI及大數據等人才。

再次強調，請有心人士，不要誣衊我對台灣這片土地長期的關心與努力。