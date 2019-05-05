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中科標案為鴻海量身打造？中科管理局闢謠澄清

2019-05-05 18:38經濟日報 記者宋健生╱即時報導

針對立委黃國昌質疑科技部幫特定廠商量身打造上億元巨額標案，中科管理局今（5）日澄清，表示政府採購法的原則是公開競爭，因此法規並未強制要求訂定「特定資格」，資本額門檻也是可訂可不訂，由招標機關個案裁量。

中科管理局長陳銘煌表示，此案科技部已成立專案小組展開調查，中科管理局全力配合辦理，一切秉公處理。

據了解，黃國昌的質詢片段在網路上吸引不少民眾點閱，質疑中科標案放寬標準，替鴻海集團佳綸生技100%持有的子公司睿綸生技「量身打造」。

據黃國昌質詢的內容，科技部前瞻基礎建設計畫分別在中科、南科，委託專業團隊建立智慧機器人創新自造基地，各有上億元委託經營標案。

依相關法規規定，得標廠商實收資本額必須大於「標案預算金額10分之1」，但中科大幅降低標準、一口氣放寬至120分之1，讓實收資本額只有100萬元的睿綸生技得標。

陳銘煌表示，此案是因中科近期發生2件資本額低於10萬元的商號，得標後無法履約且衍生爭議。

陳銘煌強調，中科管理局主要依據採購法子法，視個案需要訂定資本額條件，以避免資本額僅數萬元至數十萬元的廠商造成困擾爭議。

而中科管理局的考量點如下：

(1) 為篩除規模過小的廠商，並避免造成限制競爭情形，因此以資本額約100萬元作為投標門檻，即約為預算金額1.08億元的120分之1。

(2) 從個案需求來看，國內加速器的營運尚屬新興行業，目前家數仍有限。此案如以總預算10分之1作為資本額門檻(1,080萬元)，將大幅限縮可參與的廠家數，除不符採購法開放競爭的原則，恐有限制競爭的疑慮。

陳銘煌指出，此案係公告相關招標資訊後才由廠商投標，並無為特定廠商量身打造的情事。

有關中科管理局主秘與得標廠商團隊人員有親屬關係部分，中科主秘已於評選前依規定迴避，並主動請辭評選委員職務。

陳銘煌説，此案外聘的評選委員名單，來自公共工程委員會資料庫，相關資料並非中科管理局登載。

中科生技黃國昌

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