晶睿4月營收 創歷史新高

2019-05-05 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



安控大廠晶睿（3454）今（5）日公告上月業績，受惠代工（ODM）客戶訂單增加，今年4月營收達6.66億元，月增5.5%、年增62.1%，單月營收創歷史新高。

晶睿今年前四月合併營收23.78億元，年增57%。晶睿表示，業績成長的主因來自ODM客戶訂單提升，也顯示出公司優異的製造實力以及交貨能力，期盼未來營運能越來越好。

晶睿日前已公布今年首季財報，受毛利率較低的ODM營收占比提升影響，單季毛利率持續破底、降至歷史新低的29.43%，顯示產品組合以及市場競爭挑戰較大，惟在營收規模放大下，獲利季增約2%，每股純益約1.01元。

晶睿董事長陳文昌日前曾透露，雖然今年ODM的訂單很正向，但由於ODM比重若拉高，確實不利於毛利率成長，期盼第2、3季能有大幅的轉變，若一切順利，有望改善毛利率走向。

法人認為，晶睿本季將推出更進階的資安管理解決方案上市，包含攝影機、儲存設備、遠端管理軟體都配備趨勢科技防入侵軟體，同時加強遠端影像管理軟體，隨著新品推出上市，有望拉升平均單價（ASP）。

由於安控市場競爭一向激烈，加上中國大陸業者低價搶市，往往容易造成削價競爭的惡性循環，對業者之間的毛利率影響較深；不過，美中貿易戰爆發後，市場期待台廠會受轉單效益加持，但上季看來仍不明顯，預料本季起將開始浮現。