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大立光四月營收寫今年新高 第二季回升態勢明確

2019-05-05 10:56經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

台股股王大立光（3008）公布今年四月營收為50.08億元，單月營收不僅重回50億元關卡之上，同時也重寫今年單月營收新高，四月營收達50.08億元，市場分析師認為，以大立光四月營收表現來看，先前預期的第二季業績將明顯優於首季表現的態勢已相當明確。

大立光公布四月營收為50.08億元，較去年同期大幅成長44%，同時也較上月營收成長27.55%，累計今年前四個月營收為148.32億元，較去年同期成長20%。

就四月出貨的產品組合來看，智慧型手機鏡頭向高階產品發展的趨勢明確，四月2000萬畫素以上產品佔大立光營收比重達20%到30%，1000萬畫素以上產品佔50%到60%，800萬畫素產品佔營收比重10%到20%，其他產品約佔0%到10%。

先前大立光在法說會上，對後市展望則是明確指出，四、五月營收，相較三月水準，將呈現逐月上揚。執行長林恩平當時在法說會上就表示，四月營收將優於三月，五月也不比四月差，第二季營收也將超越去年同期，整體而言，大立光第二季展望呈現正向看法。

對此，市場分析師也認為，目前看來，大立光今年單季谷底應該就是落在第一季，第二季按公司回升，且目前看來，較第一季的營收水準，第二季的營收彈升力道不弱，而後市需要觀察的是大立光在第二季的毛利率變化。

此外，分析師也指出，日前蘋果公布第二季財報及下一季財測，二季的財務數字雙雙優於市場預期，有利台股包括大立光等蘋果供應鏈第二季起業績增溫態勢趨於明朗。

營收大立光

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