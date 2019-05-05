大立光4月營收50.09億元 月增28%

2019-05-05 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



大立光執行長林恩平。報系資料照 分享 facebook 大立光電（3008）公布4月合併營收50.09億元，月成長28%，優於預期，較去年同期成長44%；累計今年前四月合併營收148.32億元，較去年同期成長20%。大立光預估，「5月營收應該不會比4月差。」

大立光表示，4月營收月增逾28%，主要受惠於客戶新機拉貨，加上部分客戶舊機也有出貨。

依據大立光4月出貨結構，2,000萬畫素以上鏡頭占比維持前一個月20%-30%、千萬畫素鏡頭占比50%-60%。高階鏡頭占比拉高，有利於大立光營收及獲利表現。