親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

NBA／哈登飆41分 火箭延長賽壓勇士開胡

台灣首位飛行員展現台灣魂不願受壓迫 他到東京上空投下...

大立光4月營收50.09億元 月增28%

2019-05-05 10:55經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照
分享
大立光電（3008）公布4月合併營收50.09億元，月成長28%，優於預期，較去年同期成長44%；累計今年前四月合併營收148.32億元，較去年同期成長20%。大立光預估，「5月營收應該不會比4月差。」

大立光表示，4月營收月增逾28%，主要受惠於客戶新機拉貨，加上部分客戶舊機也有出貨。

依據大立光4月出貨結構，2,000萬畫素以上鏡頭占比維持前一個月20%-30%、千萬畫素鏡頭占比50%-60%。高階鏡頭占比拉高，有利於大立光營收及獲利表現。

營收大立光

相關新聞

大立光4月營收50.09億大跳升 年增44%

2019-05-05 09:46

三大晶圓廠 12吋訂單升溫

2019-05-05 00:41

8吋矽晶圓 傳報價有壓

2019-05-05 00:40

慧榮看NAND 本季止穩

2019-05-05 00:39

雲原生平台 降低成本新利器

2019-05-05 00:38

智慧表 幫忙遠距照護

2019-05-05 00:38

智能合約搭區塊鏈 班機延誤加速理賠

2019-05-05 00:38

KPMG調查 物聯網將成半導體推動引擎

2019-05-05 00:08

華為擬在英蓋晶片廠 台積電恐受影響

2019-05-04 23:40

哪個產業最賺 電子零件稱冠..利潤率14.7％

2019-05-04 23:14

9成家庭沒電腦！電腦品牌攻印度 陸空廝殺

2019-05-04 14:24

印度五大智慧手機 中國品牌占半壁江山

2019-05-04 14:24

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30

華為赴英建晶片廠 牽動台積

2019-05-05 00:39
看更多

熱門文章

移工為加班費爭議罷工 美堤食品同意發還4000萬

2019-05-04 12:39

除了最高4.4個月獎金 國營事業員工還有這些隱藏福利

2019-05-04 14:21

三大晶圓廠 12吋訂單升溫

2019-05-05 00:41

退休理財工具多 民眾選擇前應停看聽

2019-05-04 12:25

搶捧鐵飯碗！國營事業今年釋近2,000名職缺

2019-05-04 14:20

華為擬在英蓋晶片廠 台積電恐受影響

2019-05-04 23:40

華為赴英建晶片廠 牽動台積

2019-05-05 00:39

8吋矽晶圓 傳報價有壓

2019-05-05 00:40

勞動基金第一季賺退休金增 立委批蘇揆說錯勞動部回擊

2019-05-04 19:08

首報族不求人報稅 3分鐘一次看懂

2019-05-04 12:23

長榮空服員擬罷工 旅行社盼向航空公司請求賠償明文化

2019-05-05 10:04

購車貨物稅補貼落日 掀論戰

2019-05-05 00:05

南韓搶晶圓代工第一 台積電三星升級國家級競賽

2019-05-04 12:26

大立光4月營收50.09億大跳升 年增44%

2019-05-05 09:46

宏全遭台中市環保局依空汙法重罰1.25億餘元 將提訴願

2019-05-04 14:35

鐵飯碗 國營事業擴大徵才

2019-05-04 23:56

飲料廠搶夏日商機 打聯名牌

2019-05-04 23:58

印度五大智慧手機 中國品牌占半壁江山

2019-05-04 14:24

9成家庭沒電腦！電腦品牌攻印度 陸空廝殺

2019-05-04 14:24

台船打造6艘海巡署1000噸級巡防艦 116年完工

2019-05-04 13:48

用電大戶買綠電卡關 經濟部尋求解套

2019-05-04 23:31

資本公積股利 有條件免稅

2019-05-05 00:33

搭高捷刷信用卡不是嗶一聲 萬事達卡發出專屬品牌聲音

2019-05-04 17:07

慧榮看NAND 本季止穩

2019-05-05 00:39

政府汽機車政策頻轉彎 業者也頭暈

2019-05-05 00:04

智慧表 幫忙遠距照護

2019-05-05 00:38

短報空汙 宏全遭重罰1.25億元

2019-05-05 00:04

半導體景氣好轉等下半年 貿易戰受關注

2019-05-04 14:31

桃市工廠營收 叫我第一名

2019-05-04 23:14

蘋概股今年能否引爆換機潮 規格升級是關鍵

2019-05-05 10:43

哪個產業最賺 電子零件稱冠..利潤率14.7％

2019-05-04 23:14

聆聽在地天籟樂音 微熱山丘4日於南投舉辦母親節音樂會

2019-05-04 19:16

CIP風場維運年底招標 歡迎本土供應商投標

2019-05-04 19:58

罷工戰火燒 長榮空服明11點至勞動部陳情

2019-05-05 11:16

購車補助2年汰舊增21萬輛 政策延續？兩派角力

2019-05-05 00:02

夢幻職業榜首國營事業…橫跨四世代

2019-05-04 23:56

大立光4月營收50.09億元 月增28%

2019-05-05 10:55

賺「白金」 超商布重兵

2019-05-04 23:57

叫阮第一名 ／球具代工王 復盛靠研發突圍

2019-05-04 23:25

匯市最前線／台幣30.8~30.95元波動

2019-05-04 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top