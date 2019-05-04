鴻海旗下富智康 股價大漲18％

2019-05-04 00:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



鴻海集團董事長郭台銘宣布將參選總統，連帶影響集團股票走勢。鴻海集團在陸、港股市的「郭台銘概念股」昨（3）日漲跌互見，港股上市的富智康集團漲18.26%、雲智匯科技5.41%、鴻騰精密1.95%；A股上市的工業富聯跌0.52%。

郭台銘釋出將依法律程序進行接班人的布局消息，昨日鴻海在台灣股市中，股價小紅開出，早盤一度再站上5日線，收盤上漲1.3元，收88.2元。

券商中國報導，分析人士認為，在這個題材匱乏的時段，郭台銘概念股的爆發，無疑是市場的一味興奮劑。