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郭台銘解質鴻海股 市值237億

2019-05-04 00:58經濟日報 記者蕭君暉、特派記者張加／台北、威州報導

鴻海董事長郭台銘在4月17日宣布參加國民黨總統初選之後，4月22日就公告解除七筆質設鴻海的股票，共解質股票數約27.02萬張，以4月22日鴻海收盤價87.8元計算，郭台銘解質鴻海股票市值達到237.3億元。

鴻海董事長郭台銘（右二）2日從美國華府搭專機前往威州，郭台銘與工業富聯副董事長李...
鴻海董事長郭台銘（右二）2日從美國華府搭專機前往威州，郭台銘與工業富聯副董事長李傑（左二）分別抱著媽祖與關公神尊下機到威州廠坐鎮。 特派記者張加／攝影
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鴻海昨（3）日表示，這是「董事長個人財務規劃」。股票解除質設才能自由運用，一般不外乎移轉、信託或賣掉，外界推測郭台銘可能開始處理個人財產，為參選總統預作準備。

根據公開資訊觀測站，郭台銘4月22日公告七筆解除質設鴻海股票達27.02萬張。原質權人包括瑞銀、國泰世華、中信銀、兆豐銀、台新銀等金融單位。但截至4月22日，郭台銘仍質設鴻海股票達76.76萬張。

郭台銘開始處理個人財產，並宣布開始規劃接班人，目前外界認為「副總裁們」包括戴正吳、呂芳銘、盧松青等三位人選的接班呼聲較高。郭台銘長子郭守正，目前是鴻海子公司三創數位董事長、永齡教育慈善基金會董事長，但與鴻海集團製造本業性質相差大，現在尚未擔任鴻海董事。

郭台銘近期拜訪美國白宮、並轉往威州工廠考察，他明白表示要「退出江湖」，換個跑道；他相信會讓大家看到一個沒有郭台銘的鴻海富士康集團，一定比過去做得更好、更棒，作得世界領先。他若當選中華民國總統，當然以國家利益為重。

郭台銘此行請出媽祖與關公神像到威州廠坐鎮，抵達威州時，艾佛斯已在機場，兩人首次見面，握手寒暄，郭台銘向艾佛斯提出三點：友誼、關係、信任；接著兩人在機場會客室進行閉門會談。會後郭台銘說，大家只是希望再協調一些投資可能要再度確認，今天大家非常清楚，計畫無任何改變。

郭並說，美國也需要製造業、高科技，人民之間的往來，國與國之間的關係，貿易關係是最重要的；他認為，台美貿易關係愈來愈重要，希望將來在這個基礎上，進一步實現中華民國跟美國未來的經貿關係，能創造雙贏的合作發展。

鴻海威州

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