台灣國際照明科技展8日點亮 吸引上百家廠商參展

2019-05-03 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會與台灣區照明燈具輸出業同業公會共同執行的「2019年台灣國際照明科技展」，將於5月8日至10日於南港展覽館1館登場。本屆以「智慧設計、光輝生活」為主軸，吸引國內外上百家廠商參展，預計將有超過8,000人次參觀採購。

台灣國際照明科技展扮演產官學交流的重要平台，今年匯集國內外大廠共襄盛舉，如南亞光電、中國電器、明緯以及首度參展的宏碁通信、Ligman lighting等，宏碁通信積極搶進智慧照明的領域，透過物聯網技術開發智慧路燈，除了節能，更集空氣品質監測、緊急呼叫解決方案，漏電流檢測於一路燈上；明緯更將利用照明展期間舉辦全球首發新品會，針對今年在LED驅動電源掀起一波熱潮的XLG系列，進行深入剖析。

由光電半導體產業協會主辦的「第五屆鐙烜獎」則將於開幕典禮後舉行頒獎典禮，另有豐富的展覽周邊活動，如「智慧照明市場趨勢分析」與「璀璨無限-揮灑照明設計無限價值」研討會將分別探討全球照明趨勢及互聯網如何落實於照明產業。工研院也將辦理多場國際化研討會，展場舞台區每日將辦理多場「參展企業發表會」，活動豐富多元，精彩可期。