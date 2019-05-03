宏碁電競座艙進駐校園 創全球電競教學首例

2019-05-03 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁要價不斐的「Predator Thronos掠奪者電競座艙」，今年首度進駐校園，包括正修科技大學、僑光科技大學等。其中僑光科技大學設計與資訊學院一次購入2組Predator掠奪者電競座艙，學生到學校上課就能搶先最新最炫的電競教學設備，創下全球校園電競教學首例。

宏碁於在德國柏林電子消費展（IFA）首度亮相「Predator Thronos」掠奪者電競座艙，以強調沉浸式的遊戲體驗引發關注，吸引大批玩家、民眾體驗，去年11月在台灣全球首賣，主打金字塔頂端的玩家，推出後也引起學術、教育界的注意。

宏碁表示，目前有興趣來洽談電競座艙的客戶，大多是陳設在公有場域，幾乎沒有住家使用，而成交、交貨完成的客戶大多是生意或教學用途，近期學校方面的推廣很顯著，多台電競座艙正式進駐校園，協助教學模擬、練習使用。