宏碁電競座艙進駐校園 創全球電競教學首例
宏碁要價不斐的「Predator Thronos掠奪者電競座艙」，今年首度進駐校園，包括正修科技大學、僑光科技大學等。其中僑光科技大學設計與資訊學院一次購入2組Predator掠奪者電競座艙，學生到學校上課就能搶先最新最炫的電競教學設備，創下全球校園電競教學首例。
宏碁於在德國柏林電子消費展（IFA）首度亮相「Predator Thronos」掠奪者電競座艙，以強調沉浸式的遊戲體驗引發關注，吸引大批玩家、民眾體驗，去年11月在台灣全球首賣，主打金字塔頂端的玩家，推出後也引起學術、教育界的注意。
宏碁表示，目前有興趣來洽談電競座艙的客戶，大多是陳設在公有場域，幾乎沒有住家使用，而成交、交貨完成的客戶大多是生意或教學用途，近期學校方面的推廣很顯著，多台電競座艙正式進駐校園，協助教學模擬、練習使用。
其中僑光科技大學為執行教育部「電競與遊戲產業菁英培訓基地」計畫並提供最完善的教學設施，特別斥資整建教學大樓，購入最具沉浸體驗的頂級設備-宏碁「Predator Thronos」電競座艙，以鋼骨結構設計搭配戰鬥藍光點綴，外型剽悍堅固，採用符合人體工學座椅與腳踏板設計，能傾斜達140度的座艙機身，依玩家高度及身形調整最佳觀看角度，達到長時間遊戲的舒適感，特別的座椅震動反映裝置，增加遊戲體感，頂部的支架能固定三台 27 吋曲面電競螢幕，搭配一台 Predator頂級電競桌機及Predator特製滑鼠墊及滑鼠、耳機，是為終極玩家打造的獨特遊戲場域，可提供最佳的電競教學體驗。
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