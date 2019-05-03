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杏一智慧物流中心上樑 桃園市長鄭文燦見證

2019-05-03 17:04經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

杏一（4175）於桃園楊梅區建設全新智慧物流中心，今(3)日由董事長陳麗如率領經營團隊與重要合作夥伴主持上樑典禮，另，包括桃園市長鄭文燦、副議長李曉鐘、經發局局長郭裕信均親臨上樑典禮。

陳麗如表示，為提升杏一的門市通路及新零售所帶來的物流需求，經營團隊不斷挑戰及提升物流效率，預計投資總額新台幣12億元，佔地2公頃，地上4層建築總樓地板面積達8,000餘坪，於2020年第2季正式完工後啟用。

陳麗如表示，杏一近年不斷針對基礎建設進行優化與升級，包含整併會員數據資料庫、導入E-LEARNING數位學習、內部資訊系統升級及建置全新智慧物流中心，為杏一版圖擴充累積能量。

杏一的消費者數據系統串連全台240間門市、逾150萬筆會員資料，整合後台系統，利用大數據清楚進行物流預測，提高進貨、銷貨與存貨管理效率；新智慧物流中心規劃大數據資料庫與全新智慧物流雙升級，將可有效增加物流效率，滿足未來10年營運成長。

新智慧物流中心導入智能化與物聯網整合，以自動化設備取代人力，將可提高作業效率及降低錯誤率。除此之外，新智慧物流中心也積極響應環境保護政策，導入節能與環保，善盡社會責任，節水、節電、減碳之需求，皆於動工前一併考量，且規劃架設太陽能板。

杏一新智慧物流中心上梁典禮，杏一董事長陳麗如(左)與桃園市市長鄭文燦於梁柱上簽名...
杏一新智慧物流中心上梁典禮，杏一董事長陳麗如(左)與桃園市市長鄭文燦於梁柱上簽名。杏一/提供
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