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世芯首季財報轉虧為盈 下半年喜迎AI及HPC訂單

2019-05-03 16:39經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

矽智財世芯-KY（3661）在中國桌機處理器及日本娛樂機台晶片出貨增加之下，第1季財報終見轉虧為盈，每股盈餘1.61元。財務長暨發言人王善德指出，首季出貨客戶於本季告一段落，第2季營運力道不若首季強勁，不過，下半年在AI、HPC需求持續增溫之下，全年毛利率可以維持不錯水準，營收獲利仍有成長性。

世芯法說會公布第1季財報，合併營收3623萬美元（約台幣11.16億元），季增41%、年增31%；稅後淨利322.7萬美元（約台幣9942萬元），年減17%，每股盈餘1.61元台幣。

第1季中國桌機客戶自製自產處理器及日本大客戶YAMAHA柏青哥機台晶片拉貨恢復正常，使得營運表現回升，毛利率較前一季大幅成長，主因數位貨幣挖礦晶片之光罩攤提影響逐漸消失，相較於去年同期下滑主因為應收組成中量產營收比重增加。王善德說。

展望第2季及下半年，他表示，桌機處理器及娛樂機台晶片於本季告一段落，中國客戶本季伺服器處理器開始出貨，不過金額不若桌機來的大，第2季營運動能較上季弱，但今年AI及HPC（高速運算）需求強勁，北美客戶很積極開AI計畫，比較重要晶片預計在今年下半年可以看到，目前已小量樣本出貨。

中國廠商很積極投入HPC，去年下半年已有客戶開始拉貨，之前另一個客戶在今年也會開始拉貨，並做更為新先進製程設計投入。HPC會是今年主要成長動力來源，AI則要看北美及中國客戶，今年在手7奈米案子已經3個。數位貨幣市場未見廠商積極回頭再投入。

處理器營收

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