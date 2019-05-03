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平板出貨Q1季減12.9% 蘋果居冠、華為超越三星奪第二

2019-05-03 14:06經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

全球Q1平板出貨3,715萬台，季減12.9%，年增13.8%，DIGITIMES Research分析師郭宜玲表示，季減幅度較往年同期小，又出現年增長現象，主因蘋果新品效應抵銷淡季需求偏弱的影響，加上華為表現不俗，展現如旺季般的出貨成績。

觀察品牌平板出貨排名變化，蘋果穩居第一，華為呈現逆勢上揚，首度超越三星，拿下全球第二名。

DIGITIMES Research統計顯示，儘管第1季為傳統出貨淡季，全球NB（未計可拆卸式機種）和平板電腦（Tablet）今年第1季出貨量雙雙下跌，華為表現亮眼，分別搶進全球NB和平板品牌出貨量的前十與前三名，後續態勢值得觀察。

觀察今年第1季品牌平板出貨排名變化，蘋果（Apple）穩居第一；華為超越三星，首度拿下排名第二，華為出貨增加可能來自消費者對其品牌的需求，而非供給端的強制出貨，但全球平板市場尚處於緩步下跌態勢，華為後續出貨及庫存表現值得關注；聯想落於微軟(Microsoft)之後，退居第六。

郭宜玲預期，今年第2季品牌出貨排名將與第1季相同，且第2季持續處於傳統出貨淡季，全球平板出貨量將季減8.9%；另因蘋果未如2018年第2季推出平價款iPad新品，將使整體平板出貨年減8.7%。

根據DIGITIMES Research分析師蕭聖倫分析，由於英特爾（Intel）處理器缺口仍維持在5%上下，部分NB業者通路庫存仍處去化階段，導致消費市場需求淡季更淡，今年第1季全球NB出貨表現低於預期，出貨量較前季衰退15%。

第2季儘管英特爾處理器將有相同幅度的缺口，但品牌業者將再度衝刺Chromebook，及採用更多超微(AMD)的Windows新品，可望彌補部分英特爾缺貨效應，DIGITIMES Research預期，第2季全球NB出貨可望較前季增長近15%，並出現小幅度年成長。

華為因同時衝刺高階Matebook及中低階Magic Book有成，第2季NB出貨預期將超越三星電子（Samsung Electronic）成為第七大。

蕭聖倫預期，華為今年NB出貨可望超過300萬台，明顯優於先前預測。

平板電腦華為NB

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