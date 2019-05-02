75%詐騙案在手機平台發生 樂天純網銀資安專家教你預防

2019-05-02 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾桂香 ╱即時報導



樂天國際商業銀行籌備處於2日舉辦「純網銀鯰魚與資安技術漣漪---日本樂天技術結合台灣AI(人工智慧)發表會」，出席學者專家認為全球金融產業已進入AI化，純網銀的設立將帶動台灣金融產業資安升級，引進國際純網銀市場經營方式創造新獲利模式，將培養更多具國際觀的本土純網銀經營人才，有利於台灣純網銀產業的長久發展。

樂天國際商銀籌備處負責人魏啟林、樂天國際商銀董事長簡明仁、日本樂天銀行資安專家佐伯和彥、中研院廖弘源所長、台灣人工智慧學校主任蔡明順、台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑、政大資料系教授陳恭、勤業眾信聯合會計師事務所董事萬幼筠、亞洲大學副校長林蔚君、刑事警察局偵九大隊大隊長林建隆等多人與會。

日本樂天銀行資安專家也是樂天國際商銀預定總經理人選的佐伯和彥指出，根據日本樂天銀行的經驗，75%的詐騙犯罪都是透過手機完成不法交易，因此純網銀業者必須靠著AI和大數據等分析提早一步洞悉(Insight)犯罪者的心態來防制各種網路交易異常行為發生，保障客戶的交易安全，同時透過各種關鍵性數據更了解客戶設計所需的金融服務商品，大幅提高銀行營運績效。

台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑認為，未來純網銀要能成功應用人工智慧，開放銀行是重要的解決方案，透過開放銀行和FinTech業者合作強力加值資料運用，產出更好的服務與產品，並吸引消費者主動願意開放資料，由純網銀、產業以及FinTech業者共同創造出新的資源分享市場價值，這將是社會高度期盼開放純網銀給產業轉型升級的成果。

樂天國際商銀籌備處負責人魏啟林表示，樂天集團的大數據分析和機器學習，以及AI人工智慧技術不僅能夠為台灣網路金融發展，帶來資訊安全的整體解決方案，更對所有網路業務的交易安全有示範效果。同時，純網銀的資訊技術和生態圈也能激盪並催生更多目前沒有的新穎商品與服務模式，而大數據分析與機器學習技術未來引進台灣，將可透過多元的人工智慧技術與台灣相關產業對接，進而提昇台灣產業人工智慧化發展，全面活絡台灣網路經濟。