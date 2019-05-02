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佐伯和彥：日本樂天取得5G執照有助純網銀防網路犯罪

2019-05-02 20:27經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

全球正開始進入5G世界，日本樂天銀行擁有18年經營純網銀經驗，日本樂天銀行資安專家也是樂天國際商業銀行準總經理佐伯和彥來台參加樂天結合台灣人工智慧座談會時表示，日本樂天已在4月初取得日本的5G執照，5G將有助於提高純網銀行動力打擊網路詐騙犯罪，更能及時防止異常交易行為。

純網銀執照將於7月出爐，對純網銀業者來說，行政院加快開放5G的腳步無疑是如虎添翼，因為網路進入迅雷不及掩耳的「咻時代」，所有的服務都將更快速，同樣的，網路詐欺行為的速度也會加快且變化莫測，難以預防。

佐伯和彥認為純網銀的資安保全系統必須全面升級，所有防範措施必須做更加扎實，員工要更加提高警覺，才能防止詐騙集團得逞或是駭客病毒攻擊。若樂天國際商業銀行獲准成立，將會借鏡日本樂天銀行在5G運用的經驗，積極提高對客戶的服務效率，強化保護客戶資安。

佐伯和彥是日本純網銀的資安專家，連日本警政廳都十分倚重他在防範網路交易犯罪的權威性。超過20年的工作經驗，讓他更體認到現今網路資安問題已是所有人都要面對的問題，因為詐騙集團的手法日益複雜且跨國，防不勝防。網路犯罪包括數據的篡改、破壞、訊息洩露、電腦病毒感染、帳戶密碼被解碼盜用等等。佐伯和彥強調如果純網銀業者沒有考量到客戶電腦可能被植入病毒，就無法真正作到防止網路犯罪。

日本樂天銀行會教育客戶平日就要注意資訊安全，舉例來說，現在許多帳戶的密碼暗號化並不代表就是安全，因為暗號是一連串的數字，一般駭客並不會花時間解碼，而是找出暗號編碼邏輯就能解密。另外，若發生駭客攻擊時，第一時間要做的是馬上拔掉網路線，如果是連線wifi就要馬上中斷，這是最有用的阻擋作法。

除了強化對客戶資安教育外，日本樂天銀行也會不定時對員工寄出釣魚信件，測試員工的警覺心，長久以來的高度警戒狀態，讓日本樂天銀行並未發生任何一起資安危機，深得客戶信任交易更有安全感。

佐伯和彥表示，樂天國際商業銀行獲准成立後，將會積極招募培訓人才，台灣網路普及率高，年輕人生活思考模式已完全網路手機化，台灣在IT和金融產業很成熟，人才濟濟，例如台灣有很多優秀的白帽(White Hat)駭客，這群高科技人才願意打擊網路犯罪，企業會雇用他們來入侵試探公司電腦系統是否安全?並提出提高安全的建議。目前樂天國際商業銀行籌備處已陸續派員工到日本樂天總部受訓，希望能夠在5G時代建立最佳的資安團隊。

佐伯和彥強調表示日本樂天銀行擁有完善管理超過720萬個帳戶的資安技術系統能力，在手機和APP以及各種社群的蓬勃發展，藉由這些平台進行的犯罪手法日益翻新，因此打擊網路犯罪需要不同產業之間互相連結來防止不法情況發生，日本樂天和國票金控攜手合作期望在5G時代中作到零風險高服務的新境界。

樂天國際商業銀行準總經理佐伯和彥認為日本樂天取得5G執照，有利提升純網銀防止網路...
樂天國際商業銀行準總經理佐伯和彥認為日本樂天取得5G執照，有利提升純網銀防止網路犯罪。圖／樂天國際商業銀行提供。
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