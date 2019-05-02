母親節消費高峰到 燦坤推出時尚實用好禮

2019-05-02 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



本周起進入母親節消費高峰，燦坤 (2430)推出為不同樣貌的新世代媽媽推出時尚，與實用兼具、美味及美顏兼顧的美容、烹調、清掃等家電優惠，挹注5月業績可期。

母親節是上半年業績重要的來源之一，燦坤即日起至5月13日「禮科媽媽價到」的促銷，祭出全館小家電滿萬享歐樂B電動牙刷加購價188元，還包括Panasonic全系列小家電滿5,000元送300還元金，家電品牌首選的dyson也推出滿2萬元，回函就送dyson禮券2,000元。

燦坤發言人林彩莉表示，在女力崛起的時代，不論是追求健康、美容的媽咪；或是周旋在家庭和工作之間，沒時間處理家務的職業媽媽；也有重視生活品味、喜愛新科技的媽媽，無不展現新世代媽媽的多元樣貌。

過往母親節贈禮皆是美容、廚房家電最受歡迎，今年因節能家電補助，燦坤統計，發現購買冰箱作為母親節贈禮的有趣現象，其中以日本原裝進口冰箱表現最突出，相較去年銷量增三成，進一步分析36至55歲、注重生活品質的女性消費者佔多數。

燦坤表示，母親節檔期向來是3C資訊商品及家電兵家必爭之地，送禮的潮流針對維持媽媽身體健康，以及輕鬆減低媽媽不論是煮飯或是做家事負擔的多工家電，最受消費者青睞。

今年母親節熱銷的廚房小家電，皆為擺脫單一功能設計，清一色走向智慧多功功能，既能輕鬆煮出縮時料理，也能同時優雅的煮出多樣健康美味佳餚。手持及無線充電式吸塵器在近兩年大放異彩，預期在母親節檔期銷量表現將很亮眼，是推升業績重要推手。

隨著健康意識提升，追求健康的同時，穿戴式裝置成了近年母親節送禮的新寵，包括Apple Watch、ASUS、Samsung及fitbit皆推出針對健康管理功能的穿戴式裝置搶市，隨著母親節倒數，買氣將會持續增溫。