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蔡力行獲頒交大榮譽博士 企業各界齊聚慶賀

2019-05-02 17:59聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

聯發科執行長蔡力行今天獲得國立交通大學頒贈榮譽博士學位，典禮上台積電董事長張忠謀、聯發科董事長蔡明介、廣達林百里、聯電宣明智等許多電子業董座、執行長們齊聚，到場觀禮並為蔡力行祝賀，在交通大學校長張懋中為其撥穗並贈上榮譽博士證書，蔡力行獲得人生第一個榮譽博士稱號。

聯發科執行長蔡力行（中）今天獲得國立交通大學頒贈榮譽博士學位，典禮上台積電董事長...
聯發科執行長蔡力行（中）今天獲得國立交通大學頒贈榮譽博士學位，典禮上台積電董事長張忠謀（左）致詞並給予祝賀。記者許正宏／攝影
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聯發科執行長蔡力行（右）今天獲得國立交通大學頒贈榮譽博士學位，典禮上聯發科董事長...
聯發科執行長蔡力行（右）今天獲得國立交通大學頒贈榮譽博士學位，典禮上聯發科董事長蔡明介（左）致詞並給予祝賀。記者許正宏／攝影
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聯發科執行長蔡力行（右二）今天獲得國立交通大學頒贈榮譽博士學位，典禮上台積電董事...
聯發科執行長蔡力行（右二）今天獲得國立交通大學頒贈榮譽博士學位，典禮上台積電董事長張忠謀（左）致詞並給予祝賀。記者許正宏／攝影
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在交通大學校長張懋中（左）為其撥穗並贈上榮譽博士證書，蔡力行（右）獲得人生第一個...
在交通大學校長張懋中（左）為其撥穗並贈上榮譽博士證書，蔡力行（右）獲得人生第一個榮譽博士稱號。記者許正宏／攝影
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在交通大學校長張懋中（左）為其撥穗並贈上榮譽博士證書，蔡力行（右）獲得人生第一個...
在交通大學校長張懋中（左）為其撥穗並贈上榮譽博士證書，蔡力行（右）獲得人生第一個榮譽博士稱號。記者許正宏／攝影
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蔡力行聯發科
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