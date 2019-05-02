掌櫃推39元沖洗10張照片 讓媽媽驚喜開箱

2019-05-02 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



母親節將至，又是對親愛的媽媽獻愛表情意的時候，不知道禮物該送什麼，或是媽媽說什麼都不缺，那就送媽媽一個愉快的回憶吧！智能櫃公司「掌櫃」和「銀箭線上沖印」聯手推出母親節優惠，只要支付運費39元，就能免費沖洗10張4×6照片，讓你把和媽媽、家族親友合影的相片沖印出來，作為創意卡片討母親大人開心。

有很多人會安太歲、安太座，掌櫃在母親節期間幫你「安太后」，即日起至5月12日，消費者只要到銀箭官網上傳想沖印的照片，並且在下單時選擇離自己最近的「掌櫃」櫃點，照片完成沖印後，會寄至指定櫃點，民眾可以在方便的時間點彈性取貨，不僅線上操作簡單，線下取件也相當輕鬆方便。

掌櫃公關經理江欣潔表示，智能櫃扮演的角色應該要越來越多樣化，像是照片沖洗這項服務，對於有沖印需求，但生活圈週遭沒有照相館的消費者來說，是便利的選擇。

江欣潔進一步指出，「同樣地，我們也希望使用者在開櫃的那一刻，就好像遊子回到家中看到母親那瞬間的喜悅和感動。」