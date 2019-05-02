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hTc VIVE Pro裝置立功 英皇家空軍用VR培訓飛行員

2019-05-02 15:45聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

北流中心5G試驗場域-VR360全景直播體驗。宏達電提供
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HTC（宏達電）今天表示，美國空軍自2018年起即開始採用HTC VIVE Pro裝置、透過VR與AI系統來培訓新的飛行員，如今，美國最緊密的國際盟友英國皇家空軍，也將加入採用VR培訓戰機飛行員的計畫。

根據AirForceTimes報導，美國空軍教育訓練司令部（簡稱AETC）發言人Jennifer Gonzalez證實，來自英國皇家空軍的各一名實習飛行員與教練，是位於德州奧斯丁的次世代飛行員培訓計畫（Pilot Training Next ）中首次招收的兩名外國學員。

 AETC在3月29日表示，英國皇家空軍與美國空軍都面臨了飛行員嚴重短缺的問題，因此在去年5月參訪了這個計畫的第一次調研計畫，今年即派遣了兩位飛行員參加第二階段的課程。

 英國皇家空軍總部第22聯隊、飛行培訓副處長暨英國陸軍上校Paddy Logan表示：「英國皇家空軍必須減少培訓飛行員的時間，並且要增加整體飛行員的數量；因為我們發現目前培訓飛行員的速度趕不上飛行員流失的速度。我們的空軍參謀長同意以創新的方式來突破現有的飛行員培訓方式。由於我們沒有足夠的經驗來進行這樣的創新實驗，我們非常開心能建立此合作關係，並讓人們更了解空軍。」

 美國空軍在去年4月於德州奧斯丁空軍部隊預備中心（Armed Forces Reserve Center）首次發表的次世代飛行員培訓計畫（Pilot Training Next ）課程，此計畫採用先進生物識別、人工智慧及虛擬實境系統來優化空軍訓練新飛行員的方式。

該計畫學員可透過VIVE Pro頭戴式顯示器、基地台、控制器、閥門及其他設備來模擬駕駛艙及練習演習狀況；該系統採用人工智慧來對飛行員的生物識別進行追蹤，例如壓力指數等，藉以調整模擬器中的環境，以達到最佳的訓練效果。

 AETC表示，基於安全的理由隱藏了英國皇家空軍教練機師Darren French中尉的身分；而包括Logan在內的英國官員，也於3月18日參訪了該計劃。

 今年秋季英國皇家空軍計劃將改為採用美國空軍使用的T-6 Texan II教練機，逐步淘汰過去主要使用的Tucano教練機。英國皇家空軍期望一旦轉變計畫啟動，就能將從次世代飛行員培訓計畫（Pilot Training Next ）課程中汲取的經驗，納入新的本科飛行員培訓計劃。

 英國皇家空軍總部第22聯隊中校Christopher Pote表示：「採用次世代飛行員培訓計畫（Pilot Training Next ）的技術，可以讓英國飛行學員加速進行單機飛行，或者在維持一定的標準和質量的情況下，透過VR培訓便能以較少的實際飛行次數，達到熟練特定技能。」

空軍英國皇家
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