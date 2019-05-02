研調：2019全球伺服器出貨成長率 恐創2014年來新低

2019-05-02 14:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



研調機構DIGITIMES Research今（2）日公布，2019年全球伺服器出貨將陷低迷，儘管個別客戶需求量可望有一成以上幅度增長，但整體全年成長率仍可能創下2014年以來新低。

DIGITIMES Research分析師徐康沛指出，受到整體需求減弱、2017-2018年客戶積極拉貨影響，伺服器產品庫存水位上升，2019年第1季全球伺服器出貨量季減幅度高於先前預期，較去年同期衰退；第2季雖可揮別前季淡季反彈，但需求持續不振，庫存消化未盡，伺服器出貨年減幅恐擴大。

從台廠客戶角度觀察，2019年第1季臉書（Facebook）需求量在一片低迷中表現耀眼，代工廠廣達（2383）與緯穎（6669）受惠，其中又以廣達出貨量季增幅更大；Super Micro受晶片門事件衝擊持續，出貨量遞減中。

而以代工廠來觀察，英業達（2356）淡季訂單量較上季減少，廣達出貨則約與前季持平，推升廣達在整體台廠出貨比重接近緯創（3231）。

展望2019年第2季，Google和Super Micro等業者拉貨動能強勁，帶動神達（3706）、緯創、廣達、環鴻、華泰（2329）出貨季增。

徐康沛表示，以2019全年而言，儘管第3季伺服器出貨往往是一年中最高峰，但第4季仍將循往例季減，且上半年買氣低迷，預估今年全球出貨量成長率恐創2014年以來新低，美國四大大型資料中心需求仍扮演牽引成長的主力，其次則為大陸市場。