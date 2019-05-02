2大因素影響 全球伺服器Q2出貨年減幅度恐擴大

2019-05-02 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據DIGITIMES Research分析師徐康沛統計分析，今年第1季全球伺服器出貨量季減幅高於上季預期，且較去年同期衰退，展望第2季，雖可望揮別淡季出現反彈，但在需求將持續不振，庫存消化未盡下，伺服器出貨年減幅恐將擴大；預估今年全球伺服器出貨量年增2.2%，將可能創下2014年以來的新低。

從台廠客戶角度觀察，今年第1季Facebook需求量在一片低迷中表現耀眼，代工廠廣達(2382)與緯穎受惠，其中又以廣達出貨量季增幅更大；Super Micro受晶片門事件衝擊持續，出貨量遞減中。以代工廠來看，英業達在淡季來自主要客戶訂單量多季減；廣達出貨則約與前季持平，推升其佔整體台廠出貨比重接近緯創。

展望今年第2季，前季拉貨力道驟減的浪潮、Google和Super Micro反彈可望強勁，帶動神達、緯創、廣達、環鴻、華泰對這些客戶出貨季增。

徐康沛表示，以全年來看，今年全球伺服器出貨將陷低迷，儘管個別客戶需求量可望有1成以上幅度增長，但整體全年成長率仍可能創下2014年以來新低；他說，第3季伺服器出貨往往是一年中的最高峰，但第4季仍將循往例季減，且上半年買氣低迷，預估全年全球出貨量成長低；美國四大大型資料中心需求仍扮演牽引成長的主力，其次則是中國大陸市場。