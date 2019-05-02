研調：全球伺服器出貨陷低迷 今年成長恐創新低

2019-05-02 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



晶片大廠英特爾（Intel）日前才對全球伺服器市場示警，研調機構DIGITIMES Research最新報告指出，2019年全球伺服器出貨將陷低迷，儘管個別客戶需求量可望有1成以上幅度增長，但整體全年成長率仍可能創下2014年以來新低。

DIGITIMES Research分析師徐康沛分析，受整體需求減弱、2017~2018年客戶拉貨已多影響，庫存水位上升，2019年第1季全球伺服器出貨量季減幅高於上季預期，與去年同期比較並陷入衰退。展望2019年第2季，可望揮別前季淡季反彈，但需求將持續不振，庫存消化未盡，伺服器出貨年減幅恐擴大。

從台廠客戶角度觀察，2019年第1季Facebook需求量在一片低迷中表現耀眼，代工廠廣達（2382）與緯穎（6669）受惠，其中又以廣達出貨量季增幅更大；美超微（Super Micro）受晶片門事件衝擊持續，出貨量遞減中。以代工廠而言，英業達（2356）於淡季來自主要客戶訂單量多季減；廣達出貨則約與前季持平，推升其佔整體台廠出貨比重接近緯創。

展望2019年第2季，前季拉貨力道驟減的浪潮、Google和Super Micro反彈可望強勁，帶動神達、緯創（3231）、廣達、環鴻、華泰對這些客戶出貨季增。

徐康沛表示，以2019全年而言，儘管第3季伺服器出貨往往是一年中最高峰，但第4季仍將循往例季減，且上半年買氣低迷，預估全年全球出貨量成長率恐創2014年以來新低，美國四大大型資料中心需求仍扮演牽引成長的主力，其次則為大陸市場。

對於全球伺服器市場成長趨緩，廣達指出，其實影響不大，主要因下滑的是傳統商務型伺服器市場，廣達專注的是資料中心業務，該領域目前看來成長還很強勁，以今年來看，「公有雲」市場仍值得期待，廣達伺服器業務全年雙位數成長目標不變。

廣達董事長林百里表示，雲端市場整體仍持續成長，只是傳統伺服器（商務型）佔比部分下降很多，目前該塊業務廣達已經只剩3%，公司專注的是資料中心、公有雲市場，是「非雲端不做」。