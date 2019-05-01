蘋果財測亮眼、董事會調高季度股息 盤後大漲5%

2019-05-01 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



蘋果今天凌晨舉行線上電話會議，總括來看，蘋果上季財報結果與財測之間並沒有太大差異，單季每股純益2.47美元，比較令華爾街驚喜的是，蘋果本季財測優於市場預期，加上毛利仍維持在37-38%，這也讓蘋果盤後大漲5.03%，一改收盤時大跌1.93%頹勢，表現亮眼。

蘋果財報數據顯示，上一季營收總計580.15億美元，低於去年同期的611.37億美元，年減5%，淨利115.61億美元，年減16%，單季每股純益2.47元，稀釋後每股純益為2.46元。

從各地區營收來看，蘋果上季美洲地區營收來到255.96億美元，較去年同期成長3%，然而，歐洲、日本、亞太地區營收則呈下滑態勢，下滑幅度分別為6%、1%、6%，其中，大中華地區營收下滑最多，單季度營收為130.24億元，較去年同期的130.24億美元大幅下滑21.5%。

若再從產品營收來看，iPhone、Mac營收雖然較去年同期下滑，但是，iPad、穿戴式裝置與智慧家庭配件營收則明顯較去年同期成長，而隨著服務營收比重增加，iPhone占蘋果整體營收比重也降至53.5%。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，服務營收以及穿戴式裝置與智慧家庭配件等產品線營收突破歷史紀錄，iPad銷售更創6年來新高，今年6月蘋果開發者大會（WWDC）將對外發表更多創新硬體、軟體以及服務內容。

蘋果財務長麥斯特里（Luca Maestri）也對外宣布，董事會已批准額外回購750億美元股票的計畫，同時，也將調高本季度股息約5%，這也是蘋果7年內第七次調高季度股息，預計每股擬派發0.77美元現金股息。

蘋果公布本季財測，預估本季營收將落在525-545億美元，毛利37-38%，表現優於華爾街分析師先前預期。

對於台灣蘋果概念股而言，第2季向來是蘋果新舊產品交替期間，本季營運表現也會相對淡定，然而，今年蘋果開發商大會仍然是焦點，蘋果若能在本屆開發商大會中推出令人驚喜的新硬體商品，可望正面挹注蘋概股下半年營運表現。