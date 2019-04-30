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將CSR植入員工DNA 友達獲遠見企業社會責任獎首獎

2019-04-30 20:03經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達（2409）以完整全面的CSR評鑑表現，今（30）日獲得2019《遠見雜誌》企業社會責任獎「電子科技業組」年度大調查首獎，在公司治理、社會參與及環境永續等各面向的整體績效，獲得評審團高度肯定，這也是自去年獲獎以來，第二度蟬連電子科技業年度大調查首獎寶座。

友達將企業永續發展與營運核心策略緊密結合，整合環境、社會、公司治理等三大構面之業務，成立跨部門之永續委員會。針對外在的國際趨勢與氣候環境變遷，制定風險管理政策，強化企業應變風險的能力與體質，也藉此發掘新的商機。對內，則在公司內部形塑活絡的志工服務氛圍，將CSR精神植入員工DNA，鼓勵員工投入科普教育、愛心公益等各類志工服務。

此外，友達重視並深耕利害關係人溝通，將長期累積的CSR經驗與供應商共同倡議、分享，攜手供應鏈夥伴共榮成長創造永續生態圈。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，身為地球公民的一份子，企業社會責任是責無旁貸的課題，也是友達一直堅持且全心投入的重點。友達將聯合國永續發展目標（SDGs）納入營運策略核心，發展出對應的EPS（Environment環境永續、People共融成長、Society靈活創新）三大主軸，並依循聯合國SDGs目標擘劃「AUO CSR 2025願景藍圖」。

彭双浪也說，友達除了將理念推廣至上下游合作夥伴，分享長期累積的永續經驗及成果，也攜手員工、客戶、供應商、社會等價值鏈夥伴共同實踐，邁向創造共享價值的永續之路，締造產業CSR典範。

友達將結合價值鏈夥伴共同努力，以EPS三大構面達成「AUO CSR 2025」目標。在環境永續方面，透過循環經濟價值與延伸應用，以及綠色製造、低能耗產品研發、綠色材料等系統性碳能源管理，以節約用水量累計每日減少10萬噸、降低碳排放量累計達650萬噸為目標，建立未來發展低碳循環經濟的有力基礎。

針對共融成長，友達透過科普及環境教育向下扎根，提供多元化教育機會，預計2025年前將嘉惠超過45萬名學子；在公司內部設立友達大學的教育訓練平台，達到參與人次年成長20%之目標。在靈活創新策略，推動智慧製造及再生能源的普及，以拓展太陽能電廠裝置量累計成長一倍為目標，期能為客戶創造優異的能源效益。

友達將長期累積的CSR經驗與供應商共同倡議、分享，攜手共創永續生態圈。圖／友達提...
友達將長期累積的CSR經驗與供應商共同倡議、分享，攜手共創永續生態圈。圖／友達提供
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友達訂定AUO CSR 2025願景藍圖，以拓展太陽能電廠裝置量累計成長一倍為目...
友達訂定AUO CSR 2025願景藍圖，以拓展太陽能電廠裝置量累計成長一倍為目標，推動再生能源普及化。圖／友達提供
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友達獲2019遠見CSR年度大調查「電子科技業組」首獎，由經濟部部長沈榮津頒獎（...
友達獲2019遠見CSR年度大調查「電子科技業組」首獎，由經濟部部長沈榮津頒獎（左），友達董事長暨執行長彭双浪受獎（右）。圖／友達提供
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