宏碁嘉南藥理大學攜手 投資700萬元設立電競館

2019-04-30 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁積極協助全台優質學校佈建電競教室，從校園教育扎根培育國內電競人才，近日協助台南嘉南藥理大學「電競館」建置完成，於今日盛大揭牌，此場域耗資近700萬元、場館占地近百坪，具備電競直播實作空間，不僅採用宏碁電競桌機內建 GTX-1080 高階顯卡的 Predator Orion3000、Acer 曲面電競螢幕、Predator 電競椅等周邊之外，還有Acer 數位看板、賽評主播台、直播轉播台亦有專業裝備設置。

該校也將配合宏碁舉辦的Predator league電競盟校盃賽制進行資格賽，以便爭奪年底總冠軍賽。

宏碁表示，與嘉南藥理大學產學合作，除了電競館的布建，最主要的目的是拓展學生未來的就業基石，撐起產業鏈的各式人才，包括遊戲開發與行銷、電競硬體設計、舉辦賽事與賽事規劃專才等，加上嘉南藥理大學資訊多媒體應用系近年來積極發展VR與遊戲相關開發，透過此次合作，打造嘉南藥理大學成為電競產業發展所需要的人才中心。

目前校方也正進行電競校代表隊選手遴選，將電子競技運動列為重點項目，結合產學界資源舉行電競產業專業人才培育課程、電競產業環境分析及職業選手未來輔導規劃。同時身為宏碁Predator League電競盟校之一，將於108學年度舉辦盛大電競賽事，透過宏碁協助，使學校能更了解賽程規劃與比賽進行流程，也讓新建的電競館能充分運用，並引導出學生的興趣。

宏碁2019第二屆Predator League電競盟校盃即將開跑，透過至少13所具備Predator專業電競產品及國際級轉播設備的盟校於校方電競教室舉辦資格賽，目前盟校包括：：滬江高中、樹德家商、健行科大、靜宜大學、嶺東科大、醒吾科大、黎明技術學院、景文科大、強恕高中、樹人家商、嘉義興華中學、育達高職、嘉南藥理大學及其他陸續洽談建置中學校，串連全台聲勢，吸引更多好手參與各校舉辦的賽事，累積比賽技巧及經驗值，以爭奪年底舉辦的總冠軍賽。

宏碁同時又啟動校園電競種子計畫，盟校成員及各校電競社團同學皆可參與，除了支援電競硬體周邊設備外，同時聘請專業講師舉辦各類型電競專業講座，包括開箱寫作、口碑宣傳、賽事舉辦、實況直播以及競賽實作等豐富的內容，持續挹注更多資源，為培養電競界明日之星貢獻心力。