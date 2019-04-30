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民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

朱立倫：拚全民經濟 而不是拚富民經濟

2019-04-30 17:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

馬英九基金會今天舉辦「突破困境、迎接挑戰」重振台灣競爭力論壇，邀請包括前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、鴻海集團總裁郭台銘、高雄市長韓國瑜等有意參選2020總統的準候選人與會，主持人前總統馬英九特別讓四位先發言，儼然是一場競選政見說明會。

第一位上場發言的朱立倫說，我們一定要拚經濟，而拚經濟不是拚富民經濟，而是拚全民經濟。

他說，民進黨執政這幾年，我們見證了一個國家可以快速衰敗，主要是國家領導人沒有方向、沒有領導能力、沒有執行力，擔任中華民國總統最重要的是有執行力，除了執行力，也要有協調力，可將不同意見整合起來，政治最大的特點，就是要整合不同意見，團結一起，向共同目標前進。

他指出，國家領導者要有領導力，也要有強烈企圖心，就是國家要更好，光有企圖心也沒有辦法辦到，因為來自不同背景、環境、身分的民眾，有不同想法，我們要有同理心，要能包容，才能領導政府、領導國家，

他認為，現代的科技、AI是重點，我們一定要拚經濟，但拚經濟不能單看科技和新創，要拚全民經濟，政府拚經濟不要拚富民經濟，要拚全民經濟、庶民經濟，全民經濟包含富民、庶民，要讓經濟發展成果要讓全民感受的到，未來台灣經濟發展一定是全民經濟，士農工商都可以感受到經濟發展。

朱立倫強調，拚經濟要給年輕人一個未來，也要給在場的人未來，是給大家都有機會，所以拚的是全民經濟，讓大家都能獲利，過去台灣特點是吃硬不吃軟，硬是硬體，我們要軟硬通吃，現在AI時代、大數據、大資安、電競時代，和新創科技中扮演重要角色，軟體重要的是人才要不斷培養出來，

另外，朱立倫也認為文化經濟可以發展，我們是中華民族、炎黃子孫，台灣保留中華文化傳統，還有多元文化傳統，台灣每樣都充滿機會，都可創造商機，都要珍惜。

他進一步表示，生活經濟，又稱庶民經濟，食衣住行育樂美一樣可以發展，一個品牌成功大家可以賺大錢，如拉拉山水蜜桃賣到全台灣都是假的拉拉山水蜜桃，吃可以創造經濟，穿也可以創造經濟，而他之前在新北市推公共托育中心，大家以為是示範點，結果創造四千個就業機會。

朱立倫說，在AI時代，機器人可以取代人力，我們要開大門，歡迎台商走進來，台商回到自己的家，讓我們年輕人有更多機會，傳統、科技、服務業大家一起來，台灣經濟才能走出來。

民進黨正在競選連任，他們一定會講過去三年做不好的地方，我們要怎麼改，才能繼續連任，台灣話說，下重肥不如換新株，讓我們重新出發，走出新未來，國民黨以團隊的默契一起努力。

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