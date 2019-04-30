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華立集團董事長張瑞欽創業50年 寫零虧損傳奇

2019-04-30 17:45經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

2019產業人物雜誌，重現台灣產業50年堅強實力。華立集團董事長張瑞欽以材料與設備，支持台灣工業發展50年；崇越集團董事長郭智輝站穩科技產業，跨足環保、食安及樂活事業卓然有成。以及印能創辦人洪誌宏成功為國際一流大廠導入零氣泡封裝技術，都是雜誌亮點。

前工研院院長史欽泰表示，崇越集團（5434）董事長郭智輝多年前到工研院介紹矽晶圓時，台灣的半導體產業才剛剛萌芽。如今郭智輝已從當年的業務小伙子，打拚佈局出崇越集團的完整版圖，多角化經營環保、食安及樂活事業，令人肯定。史欽泰說，他特別參觀了位於宜蘭蘇澳的安永心食館，對於CAS細胞活存技術保鮮的水產肉品，印象深刻。

能在關鍵位置，創造獨特價值，則是台灣產業的生存之道！產業人物雜誌主筆王麗娟舉華立（3010）、盛群（6202）及晶焱（6411）為例，強調「台灣創新力十分驚人」。她指出，雖然台灣人口只有中國的1.8%、美國的7.2%，卻能締造世界名列前茅的成績，關鍵就在於無懼困難、善於合作、勇於創新。2019年面對中美貿易大戰，她認為對穩健的公司而言，有如「正要通過一個彎道」。

創立於1968年的華立，是台灣工業發展的重要推手。度過多次景氣波動，包括石油危機及金融海嘯，華立締造五十年零虧損紀錄，堪稱業界傳奇；「盛群盃」競賽鼓勵學生以微控制器（MCU）開發創新應用，已連續舉辦十三年。重視長期耕耘的盛群，不但成立二十年來持續配發股利， 2008年金融海嘯仍維持很不錯的配息；晶焱成立於2006年，把靜電防護技術當成品質保障工程，已成為世界級大廠的最佳技術夥伴，2018年營收獲利雙創新高。

工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜強調，期盼「台灣企業多多來找我們幫忙」。印能創辦人洪誌宏說，「企業只要賺錢就夠了嗎？有沒有歷史責任呢？當全世界的人提起台灣，能不能有多幾家像漢微科這樣展現實力、受人尊敬的公司呢？」益華電腦（Cadence）台灣區總經理宋栢安形容如今產業正邁向新一波的淘金期。

2019產業人物雜誌封面崇越集團董事長郭智輝。產業人物／提供
2019產業人物雜誌封面崇越集團董事長郭智輝。產業人物／提供
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華立企業董事長張瑞欽（中）邀集創業50年以來的重要夥伴一起共創新局。產業人物／提...
華立企業董事長張瑞欽（中）邀集創業50年以來的重要夥伴一起共創新局。產業人物／提供
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華立金融海嘯盛群
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