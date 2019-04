羅浮宮推達文西逝世500周年特展 HTC任官方VR合作夥伴

2019-04-30 17:01 聯合報 記者鄒秀明╱即時報導



法國羅浮宮將於10月推出達文西逝世500週年紀念特展,宏達電(HTC)今天表示,將擔任為官方虛擬實境體驗合作夥伴。展覽期間為2019年10月24日至2020年2月24日,為確保展覽的參觀品質,所有參觀者(包含免費入場)皆需預先上網完成預約方可入場。民眾可自2019年6月18日起,於羅浮宮官網www.ticketlouvre.fr完成預約。

2019年是李奧納多‧達文西(Leonardo da Vinci)逝世於法國的500週年,對羅浮宮而言更是意義非凡的一年。羅浮宮典藏全世界數量最多的達文西畫作,其中包含22幅素描;藉由策畫達文西逝世500週年紀念展覽的機會,羅浮宮竭盡可能地邀請出借分散於世界各地的達文西畫作、規劃一起展出。

這些畫作都聚焦在5個達文西的核心館藏作品:The Virgin of the Rocks(岩間聖母),La Belle Ferronnière(美麗的費隆妮葉夫人), The Mona Lisa(蒙娜麗莎的微笑,此作品將留在其原來展示的位置),Saint John the Baptist(施洗約翰)以及Saint Anne(聖安妮);展出規劃為將這些經典作品與達文西其他的各式畫作與雕塑一同陳列。

此次史無前例的達文西畫作回顧特展,凸顯出達文西最重視的仍是繪畫,透過他的繪畫,我們得以看見達文西觀看這個世界的視角;他曾說:「繪畫,就是透過創作的工具,盡其所能地把生命表達在畫作中。」