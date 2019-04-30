郭董演講 AI教科書、機器人Pepper搶鏡
鴻海董事長郭台銘今（30）日出席馬英九基金會舉辦的經濟論壇，以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為主題發表演講。現場，他也帶來兩個亮點，第一個是郭董一再強調的「AI教科書」，而這也是本書首次公開亮相，另一個則是由鴻海打造的機器人Pepper。
郭台銘今日上午出席經濟論壇，近20分鐘的演講中，最後的結論部分，郭董找來自家打造的機器人Pepper，現場大玩人機互動，藉由它的口，說出「2020 good timing 愛台灣」、「2020 郭台銘 愛逮丸」。不僅凸顯鴻海集團科技實力，也由機器人的口，強調郭董愛台灣的決心。
此外，鴻海教育基金會也於會場提供「人工智慧導論」給與會貴賓，此為本書首次公開，由基金會創辦人郭台銘親自替此書寫序。封面寫到「年輕世代、擁抱未來、贏在起跑點」，郭董並在上面簽名。
據悉，鴻海教育基金會本次帶來350本「人工智慧導論」到論壇。據郭台銘先前規劃，該書將先印3萬本送給台灣學校免費使用，如果反應良好，還要開課培養師資，讓AI教育在台灣扎根。
「人工智慧導論」導論發行人為郭台銘，並由台大資訊工程學系特聘教授陳信希、台大資訊工程特聘教授郭大維及富士康工業互聯網副董事長李傑三人共同主編，副主編則為鴻海工業大數據辦公室主任高虹安、富士康工業互聯網學院副院長吳信輝等人。
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