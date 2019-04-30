郭董演講 AI教科書、機器人Pepper搶鏡

2019-04-30 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今（30）日出席馬英九基金會舉辦的經濟論壇，以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為主題發表演講。現場，他也帶來兩個亮點，第一個是郭董一再強調的「AI教科書」，而這也是本書首次公開亮相，另一個則是由鴻海打造的機器人Pepper。

郭台銘今日上午出席經濟論壇，近20分鐘的演講中，最後的結論部分，郭董找來自家打造的機器人Pepper，現場大玩人機互動，藉由它的口，說出「2020 good timing 愛台灣」、「2020 郭台銘 愛逮丸」。不僅凸顯鴻海集團科技實力，也由機器人的口，強調郭董愛台灣的決心。

此外，鴻海教育基金會也於會場提供「人工智慧導論」給與會貴賓，此為本書首次公開，由基金會創辦人郭台銘親自替此書寫序。封面寫到「年輕世代、擁抱未來、贏在起跑點」，郭董並在上面簽名。

據悉，鴻海教育基金會本次帶來350本「人工智慧導論」到論壇。據郭台銘先前規劃，該書將先印3萬本送給台灣學校免費使用，如果反應良好，還要開課培養師資，讓AI教育在台灣扎根。