Q2市場需求回暖 研調估顯示器面板價格將結構性分化

2019-04-30 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據群智諮詢（Sigmaintell）資料顯示，今年第1季顯示器面板價格仍然持續下跌，但跌幅開始收窄，預計第2季市場需求將逐步回暖，同時受到供應面繼續調整產品結構的影響，群智表示，預計第2季顯示器面板價格將呈現結構性分化，中小尺寸面板面板價格維持相對持穩，大尺寸和高解析度產品仍將面臨價格下滑壓力。

根據群智資料顯示，第1季顯示器面板價格仍然持續下跌，以單季降幅來看，18.5吋因B2B市場低迷需求較弱，面板廠出貨不積極，價格比較穩定，第1季降幅在1美金以內；21.5吋在去年第4季降價幅度在2美金，面板廠在第1季調整產能分配應對，在今年第1季降幅已收窄在1.5美金以內；另外大尺寸的降幅也從去年第4季降幅8美金左右收窄到4美金左右。

總體來說，第1季顯示器面板市場出貨表現不佳，面板廠持續面臨盈利壓力，品牌廠商則積極去化庫存。根據群智資料顯示， 儘管以Dell和HP為代表的國際品牌依然出貨疲弱，但3月中國大陸獨立顯示器市場出貨量季增超過1倍，年增13%，超出市場預期，網吧和B2B市場需求都有回暖，同時，因受到618備貨的拉動，品牌備貨轉趨積極，預計第2季市場需求將逐步回暖。

群智表示，因供應面繼續調整產品結構，預計第2季顯示器面板價格將呈現結構性分化，中小尺寸面板面板價格維持相對持穩，大尺寸和高解析度產品仍將面臨價格下滑壓力。