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演講全文／郭台銘：台擁3優勢 盼帶農民進軍美國發大財

郭台銘LINE發文：美中貿易戰 台灣好時機

2019-04-30 12:24經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

前總統馬英九（左）、鴻海董事長郭台銘（中）、國民黨主席吳敦義（右）上午出席馬英九...
前總統馬英九（左）、鴻海董事長郭台銘（中）、國民黨主席吳敦義（右）上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，三人在會中握手致意。記者余承翰／攝影
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沉寂多時的鴻海董事長郭台銘個人官方LINE帳號近日恢復更新，今（30）日中午12時11分郭台銘發文提到：「各位是否有想過，美中貿易戰，其實正是台灣的好時機Good Timing？台灣錯過，就會再落後20年，年輕人將看不到未來。」

郭台銘在上午出席馬英九基金會活動後並預計16時40分出席圓桌論壇與高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫等同台。

郭台銘LINE發文全文如下：

午安，我是郭台銘。各位是否有想過，美中貿易戰，其實正是台灣的好時機Good Timing？台灣錯過，就會再落後20年，年輕人將看不到未來。

我認為美中貿易戰必會達成協議，而大國崛起所引發的科技競爭剛開始，我們將面臨第四次工業革命。大家都說要拚經濟，但其實都說不到點上，未來經濟的核心是科技整合，特別是各行各業與AI的整合，所以經濟要拚的是科技、是AI。

台灣經濟在美中之間有獨特地位，第一，我們和美中兩大經濟體之間，具有長期「經濟共生」的關係，第二，我們與中國大陸、日本、韓國可以共同形成以東亞為核心的世界供應鏈；第三，台灣高科技業的發展已有基礎，我們具有完整和綿密的產業聚落，隨時能在美中科技戰中扮演重要角色。

台灣經濟的機遇和挑戰是：

中華民國是中美間重要關係人，未來科技發展及架構面向沒有G20只有G2，就是未來的世界將是One world、Two systems。

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