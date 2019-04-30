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台商回台投資破2,000億 沈榮津：拚再創台灣20年繁榮

2019-04-30 11:40經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

台商回台投資已經超過2,000億元，經濟部長沈榮津29日表示將目標上調為2,500億，沈榮津今（30）日表示，美中貿易摩擦下，這波台商回流不只是性價比（指價格）考量，還有信賴問題，因為各國對中國大陸資安疑慮，若台商在大陸生產，也會有困擾；希望這波台商回流更熱烈，可以帶動台灣20年經濟繁榮。

至於是否希望鴻海也回台投資？沈榮津表示都歡迎，有必要可以跟郭台銘打電話。

另外針對產值高達850億元的高雄大社石化工業區降編為乙種工業區，引發石化廠商及勞工恐慌，在高雄發動萬人遊行，沈榮津表示，未來在會內政部都委會建議是否給工業區產業調適機會，由特種調為甲種，讓產業有升級及改善空汙機會。

沈榮津表示，美中貿易摩擦下，過去與中國大陸的國際貿易，已經從過去的性價因素，因為各國對華為、中興的抵制，已經出現疑慮，台商也感受在大陸生產基地的商品是否會有信賴問題，在國際貿易出現困擾，也是這波台商回流主要因素。

沈榮津說，政府已經成立單一窗口協助返台投資的台商，會讓回來的台商感覺很寬心，也希望這波台商回流更熱烈，可以再次帶動台灣20年的經濟繁榮。

對於大社工業區降為乙種工業區爭議，沈榮津表示，那天在立院業者工會轉達關切，也表示願意空汙環保改善，希望給一個調適期，他說，未來全案報到內政部都委會，經濟部會從產業角度發言，若直接降為乙種工業區，可能未來這些既有廠商，若要改建或設備更新都會受到影響，甚至影響產業企業升級、轉型與空汙環保的改善，經濟部會在會議上提出來，是否不要直接降為乙等，是否要給產業調適空間，先從特種調為甲種，讓產業界也能夠調適空間，做升級轉型以及空汙改善。

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