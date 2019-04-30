郭台銘曝參選理由：政府讓年輕人坐以待斃 我看不下去

2019-04-30 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘上午出席馬英九基金會舉辦的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，郭台銘帶著鴻海生產的機器人Pepper闡述AI科技對於台灣為來發展的重要性。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

鴻海（2317）董事長郭台銘今（30）日出席馬英九基金會活動時，再度說明動念參選的理由，談到年輕世代時表示，許多人只看到他們的憤怒，「我看到的是他們在憤怒背後說不出來的絕望與沮喪，但是現在政府卻讓年輕人坐以待斃，所以我看不下去了」！

馬英九文教基金會今日舉辦「突破困境、迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，郭台銘為唯一的專題演講者，他特別在開講前解釋：「答應這個演講的時候，我根本沒有想到會參選，如果我當時有動了參選的念想，我就會請馬前總統邀請各方勇士們，各自發表演說，而不是我一個人。」

郭台銘今日以「美中貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題進行演講，他在上台時先向與會舉手敬禮，且先說明為什麼只有他演講的理由，他同時說：「我特別拜託主辦單位下午務必讓我和幾位勇士們平起平坐，先向大家說一聲抱歉、感謝。」

郭台銘在演講最後再度說明動念參選的理由，他表示，這次會動念想要參選，有一個很重要的出發點，就是想要為年輕人做點事情。台灣目前面臨到許多挑戰，如果台灣領導人沒有做好面對挑戰的準備，未來年輕人將會活在一個絕望的台灣。

郭台銘強調，全世界的年輕世代都面臨共同的困境，他們低薪，他們負債，他們無法學以致用，他們所受的教育和正在發生的第四次工業革命脫節，許多人只看到他們的憤怒，「我看到的是他們在憤怒背後說不出來的絕望與沮喪，但是現在政府卻讓年輕人坐以待斃，所以我看不下去了」！

郭台銘說：「我是一個經濟人，沒有政治權力的慾望，我只有想讓中華民國好的慾望，我只有想讓下一代年輕人站起來的慾望！謝謝大家！」

馬英九文教基金會的經濟論壇今日共有三個主題論壇，在馬英九開幕致詞後首先由郭台銘進行專題演講，接下來則有「建構國際經濟發展新策略」、「解決低薪與人才培育問題」及「建構台灣產業發展新藍圖」等三場論壇。

分別由尹啟銘（中華大學講座教授、前經濟部長）、朱雲鵬（東吳大學巨量資料管理學院講座教授）、杜紫軍（前行政院副院長）擔任主持人。

下午還有一場圓桌論壇，由馬英九擔任主持人，鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、高雄市長韓國瑜都將參加。