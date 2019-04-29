郭台銘臉書發文：蔡總統和賴前院長忙著拚選舉

2019-04-29 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今（29）日晚間臉書粉專發文提到，「最近我們蔡總統和賴前院長，不專注解決台灣民眾低薪、吃不飽、住不起種種問題就算了，他們在忙什麼呢？忙著拚選舉！他們今天不約而同把炮口對準我，透過攻擊我的發言，不去解決內政民生，只顧著炒作統獨議題，好像他們的世界就只剩下郭台銘，實在是讓人嘆息。」

郭台銘臉書發文強調，「不用我明講，大家都知道民進黨政府的兩岸政策乏善可陳；口口聲聲說要維持現狀，上任迄今提不出具體做為，實際上卻處處設限，讓兩岸關係大開倒車。」

郭台銘臉書全文如下：

「兩岸分治70年，開放交流30年。很多人的祖先來自海峽對岸，先後踏上這塊土地，有幾千年前來的人、幾百年前來的人、還有最近幾十年才來的，彼此之間只有先來後到的差別而已。無論原先來自何方，現在都是驕傲的中華民國國民，生活在台灣這塊土地，大家共同打拼，創造了台灣經濟奇蹟。

我們，都是中華民國國家隊的一員！

日本新年號是令和，代表人與人善意的心靈彼此靠近之時，所滋長的美好文化。兩岸開放交流這麼多年，本來就有共同默契，只要不破壞現狀，就不存在戰爭問題。但蔡政府號稱維持現狀，卻不斷向台灣人渲染大陸威脅，彷彿戰亂將至。各位是否有想過，到底是中國大陸真的準備以武促統了呢？還是蔡政府連任出現危機，而在避重就輕、操作政治呢？

正是因為蔡總統和賴前院長這樣的政治操作，讓如今的兩岸只剩下互相猜忌，虛耗台灣的國力。我想請問蔡總統和賴前院長，難道把台灣推向戰爭邊緣，就是你們贏得勝選的手段嗎？難道所有吃不飽、住不起的台灣人民都不關你們的事？難道去年選舉的結果還不夠明顯？所以請蔡總統多花點心思在治理和施政，不要再把心思都花在選舉上，黨內互打不夠，還鬥到外面來了吧！

郭台銘一向講求做實事。我說中國人不打中國人，請注意，我不只是講給自己人聽的，同時講給中國大陸聽、講給習近平聽、講給川普聽、也是講給全世界聽！這是對全世界的宣示，我郭台銘有信心能夠締造和平！當有了和平與安定後，才能全力放心拚讓台灣「重振經濟、創造未來」。那些不肯面對現實無視台灣困境，只會抹紅抹黑的政客，我敢宣示和平！我要堅持民主！我必捍衛國家！你們呢？」