友達研發能量超越台積電？經濟部說是這原因

2019-04-29 20:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



友達超越台積電？經濟部智慧財產局今（29）日公布今年第1季國內法人申請發明專利件數排名，友達以187件奪下冠軍，台積電以163件居第二名。

智慧局統計，今年第1季本國人專利申請件數較去年同期減少5%，發明、設計及新型等3種專利申請件數都較去年同期減少。惟好消息是，企業發明專利申請件數增加，占本國人發明專利申請數比率也較去年同期成長，並自2016年第3季以來，件數呈穩定成長，顯示國內企業維持一定的研發動能。

台積電向來是台灣企業研發領頭羊，去（2018）年第4季，本國法人申請發明專利件數，台積電位居第一，友達第二；而今年第1季，則以友達第一，台積電居第二。智慧局官員觀察，台積電基於專利策略考量，在第1季申請量都比較低，2018年第1季更只有97件，隨後申請件數就增加了，官員強調，台積電對研發的投入絕對沒有任何動搖和影響。

今年第1季，友達申請發明專利件數在企業中排名第1，共187件，較去年同期成長41%，且呈連續8季正成長。智慧局副局長廖承威表示，主因是面板業朝向多樣化及高值化發展，勢必加強投入研發，也會帶動專利保護的需求。

台積電、宏碁則分別位居本國法人發明專利申請第2、第3名，且有大幅成長，台積電163件、年增68%，宏碁96件、年增23%。

聯發科、瑞昱、鴻海則分居第4、5名，發明專利申請件數分別達90件、67件。

動向備受市場關注的鴻海，今年第1季發明專利申請件數為64件，排名第6，呈年減9%，智慧局官員表示，自2014年、2015年起鴻海就改變專利申請策略，不再衝量，而強調好的專利才申請，鴻海對外聲稱，專利能量並未下降。