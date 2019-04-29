郭台銘6月21日交棒？鴻海說話了

2019-04-29 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



外傳鴻海董事長郭台銘有意在6月21日鴻海股東會交棒董事長一職，對此，鴻海今天重申，「4月17日已針對同樣的傳聞有相關公告，「有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。」

外界近期不斷傳言郭台銘將因參選辭任鴻海董事長職務，鴻海已經對此多次澄清說明。