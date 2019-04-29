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郭董為參選6月交棒股東會？鴻海這麼說

違反金金分離遭金管會盯上 彭雪芬5月辭新光金董事

郭台銘6月21日交棒？鴻海說話了

2019-04-29 17:55經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

外傳鴻海董事長郭台銘有意在6月21日鴻海股東會交棒董事長一職，對此，鴻海今天重申，「4月17日已針對同樣的傳聞有相關公告，「有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。」

外界近期不斷傳言郭台銘將因參選辭任鴻海董事長職務，鴻海已經對此多次澄清說明。

外傳鴻海董事長郭台銘將在6月21日鴻海股東會交棒董事長，鴻海今再次說明。圖為郭台...
外傳鴻海董事長郭台銘將在6月21日鴻海股東會交棒董事長，鴻海今再次說明。圖為郭台銘日前參觀新竹市眷村博物館，稱讚空軍為竹科奠定下基礎。 報系資料照／記者蘇健忠攝影
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