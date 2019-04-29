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交大AI學院招生 施振榮：為台培育AI人才 助轉型升級

2019-04-29 17:55經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

AI(人工智慧)成未來顯學，交通大學首創成立「智慧科學暨綠能學院」（簡稱AI學院）啟動招生。積極促成交大台南校區成立的宏碁集團創辦人施振榮今（29）日表示，希望為台灣未來培育更多AI 人才，同時也將整合資源在台南校區成立「產學共創中心」，為AI人才搭建更多的新舞台。

身為交大校友，施振榮一路走來積極協助交大成立台南校區，從籌建致遠樓到成立「產學共創中心」等，如今著眼全球AI產業發展已成大勢所趨，施振榮也再次全力協助，交大設立全國第一所人工智慧學院—「智慧科學暨綠能學院」，目前已經教育部核定於交大台南分部成立，配合高鐵場站開發與沙崙科學城建設，正展開碩博士班招生作業中，預訂2019年9月舉行開學典禮。

AI學院由施振榮、蔡明介、劉克振、彭双浪、林憲銘、葉儀皓、王英郎等企業領袖成立產業諮詢指導委員會，並共同推舉施振榮擔任召集人，新學院將以創新的模式落實委員會治理與教授治學的理念，共同擬訂重點研究領域、延攬人才及發展策略，並以十年發展為期，成就一所產學共同治理的頂尖學府。

施振榮表示，配合沙崙科學城建設與5+2產業政策，交大台南校區將以開放校園及資源共享的新思維，突破台灣高等教育的侷限，與產業界共同參與籌設新學院，經營產學合作平台，同步提升學術及產業競爭力，在人工智慧領域取得世界領先的地位，並對台灣產業的轉型升級做出貢獻。

交大AI學院第一屆產業諮詢指導委員會第一次會，由宏碁集團創辦人施振榮（前排右五）...
交大AI學院第一屆產業諮詢指導委員會第一次會，由宏碁集團創辦人施振榮（前排右五）主持，決議成立講座。智榮基金會/提供
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施振榮交大人工智慧
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