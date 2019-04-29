交大AI學院招生 施振榮：為台培育AI人才 助轉型升級

2019-04-29 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



AI(人工智慧)成未來顯學，交通大學首創成立「智慧科學暨綠能學院」（簡稱AI學院）啟動招生。積極促成交大台南校區成立的宏碁集團創辦人施振榮今（29）日表示，希望為台灣未來培育更多AI 人才，同時也將整合資源在台南校區成立「產學共創中心」，為AI人才搭建更多的新舞台。

身為交大校友，施振榮一路走來積極協助交大成立台南校區，從籌建致遠樓到成立「產學共創中心」等，如今著眼全球AI產業發展已成大勢所趨，施振榮也再次全力協助，交大設立全國第一所人工智慧學院—「智慧科學暨綠能學院」，目前已經教育部核定於交大台南分部成立，配合高鐵場站開發與沙崙科學城建設，正展開碩博士班招生作業中，預訂2019年9月舉行開學典禮。

AI學院由施振榮、蔡明介、劉克振、彭双浪、林憲銘、葉儀皓、王英郎等企業領袖成立產業諮詢指導委員會，並共同推舉施振榮擔任召集人，新學院將以創新的模式落實委員會治理與教授治學的理念，共同擬訂重點研究領域、延攬人才及發展策略，並以十年發展為期，成就一所產學共同治理的頂尖學府。