MIC：遊戲筆電 2019年估成長10%以上

2019-04-29 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



資策會MIC今（29）日表示，遊戲筆電是未來個人電腦成長幅度很高，且值得關注的領域，2019年預估有10% 以上成長空間，更大一波新的換機潮將發生於2020年。

MIC資深產業分析師潘建光表示，美國超微半導體（AMD）預定於2019年底前推出7奈米CPU和GPU，與英特爾（Intel）將推出10奈米CPU及2020年預計推出獨立顯示卡GPU，這兩大關鍵將是2020年新換機潮的主要驅動力。

MIC指出，2019年全球電競個人電腦市場規模將達到1,703萬台，其中電競筆電的出貨量為947萬台，年成長率7.8%；電競桌上型電腦出貨量為756萬台，年成長率10.8%。

MIC表示，遊戲筆電的崛起，來自近年製程技術進步，筆電與桌上型電腦硬體規格差異縮小，使筆電效能足以達到同級桌機70%至80%水準，價格卻相對親民，也因此成為中輕度玩家一大福音，目前遊戲筆電仍持續朝向低價化發展。

遊戲筆電前三大市場為中國大陸、美國與歐洲，而東南亞、南亞是高潛力新興市場，惟大陸在2018年頒布數位遊戲政策管制，對亞太市場是否產生影響，值得觀察。

潘建光表示，遊戲筆電讓中輕度玩家，同時滿足娛樂與兼顧工作用途，只要將遊戲筆電接上周邊產品，就能創造出高品質的遊戲環境，預期遊戲用筆電的發展，將帶動周邊產品商機，包含螢幕、鍵盤、滑鼠、耳麥等。