MIC：遊戲實況主影響年輕人 宛如網紅

2019-04-29 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



電競產業正夯，遊戲實況轉播主更是產業中當紅的職業。資策會產業情報研究所（MIC）進行「數位遊戲玩家」調查，發現已經有6成玩家曾觀看遊戲實況，其中男性比率（69.1%）高於女性（50.5%）。玩家經常使用的觀看平台，前五名依序為Youtube（80.5%）、Twitch（22.5%）、麥卡貝（17.9%）、LIVEhouse.in（16.6%）與鬥魚（14.5%）。

資策會MIC產業分析師林忻祐表示，24歲以下玩家曾觀看遊戲實況比率將近80%，其中50%玩家在觀看過程中會產生消費行為，顯示年輕世代，習慣透過圖像、影音創作與同儕互動，熱門遊戲實況主已成為遊戲領域的網紅。

資策會MIC的調查顯示，觀看遊戲實況的玩家中，有52.5%玩家產生互動行為，多數採用「訂閱平台（32.1%）」、其次為「追蹤直播主社群帳號（30.5%）」，互動過程中約有10%玩家會產生消費行為。再觀察直播主對觀看玩家的影響力發現，有14.6%的玩家有打賞直播主的習慣，以45-49歲玩家的打賞比率最高（18.8%）；有12.9%的玩家會購買直播主代言的產品，其中女性（16.2%）購買產品的比率明顯高於男性（10.4%），而30-34歲的玩家，是所有年齡層購買產品比率最高族群（20%）。

資策會MIC產業分析師林忻祐指出，提供娛樂休閒的遊戲實況直播，延伸的消費服務商機潛力愈來愈高，隨著直播主對觀看玩家的影響力愈來愈大，遊戲實況直播平台經濟，已經成為數位遊戲產業的重要發展環節。

進一步分析玩家的收看頻率發現，每個月少於3次的比率最高（33.2%），其次為每周看1-3次（21.2%），而每日觀看的有5.7%，其中又以25-29歲玩家的每日觀看比率最高（9%）。觀察玩家接觸數位遊戲的資訊取得管道，大多數還是藉由親友口耳相傳（57.2%），其次依序為遊戲平台/專欄/粉絲團貼文（37.9%）、遊戲平台廣告（29.4%）、電玩節目（20.2%）與遊戲主實況（17.2%）等。

資策會MIC產業分析師林忻祐表示，24歲以下玩家經由遊戲實況主而取得資訊的管道比率高達30%，而19歲以下玩家的比例更高達42.6％，相較起來30歲以上玩家比率僅約10%，顯示不同世代的使用習慣，已經產生明顯的差異，遊戲實況直播主的資訊傳遞，已經成為年輕族群的資訊獲取重要來源。