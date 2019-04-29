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MIC調查：遊戲用筆電將啟動2020換機潮

2019-04-29 16:08經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）預期，「遊戲用筆電（Gaming NB）」是未來個人電腦成長幅度很高且值得關注的領域，2019年預估有10%以上成長空間，更大一波新的換機潮時間點將發生於2020年。資策會MIC資深產業分析師潘建光表示，美國超微半導體（AMD）公司預定於2019年底前推出7奈米CPU和GPU，與美國英特爾（Intel）公司將推出10奈米CPU及2020年預計推出獨立顯示卡GPU，這兩大關鍵刺激點將是2020年新換機潮的主要驅動力。

資策會MIC表示，遊戲用筆電的崛起來自近年製程技術進步，筆電與桌上型電腦硬體規格差異縮小，使筆電效能足以達到同級桌機70%至80%水準，價格卻相對親民，也因此成為中輕度玩家一大福音，目前遊戲用筆電仍持續朝向低價化發展。

遊戲用筆電前三大市場為中國大陸、美國與歐洲，而東南亞、南亞是高潛力新興市場，惟中國大陸在2018年頒布數位遊戲政策管制，對亞太市場是否產生影響，值得觀察。

潘建光表示，遊戲用筆電讓中輕度玩家同時滿足娛樂與兼顧工作用途，只要將遊戲用筆電接上周邊產品，就能創造出高品質的遊戲環境，預期遊戲用筆電的發展，將帶動周邊產品商機，包含螢幕、鍵盤、滑鼠、耳麥等。建議廠商未來能針對筆電產品外型與周邊產品持續創新，再搭配外部遊戲產品，將有機會與競爭者產生差異化。

潘建光表示，遊戲用筆電將是未來個人化電腦的發展主流之一，但是重度玩家並不會滿足於遊戲用筆電的效能，仍會持續追求電競賽事等級的電腦規格與聲光效果，可預期未來遊戲用筆電與電競個人電腦市場，對不同需求玩家的吸引力也會更加分明。

資策會MIC的研究指出，2019年全球電競規格個人電腦市場規模將達到1,703萬台，其中電競筆記型電腦的出貨量為947萬台，年成長率7.8%；電競桌上型電腦出貨量為756萬台，年成長率10.8%。

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