六成玩家看過遊戲實況 MIC：網紅實況主影響力激增

2019-04-29 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



資策會產業情報研究所（MIC）進行「數位遊戲玩家」調查，發現已經有六成玩家曾觀看遊戲實況，其中男性比例（69.1%）高於女性（50.5%）；MIC產業分析師林忻祐表示，24歲以下玩家曾觀看遊戲實況比例近80%，其中50%玩家在觀看過程中會產生消費行為，顯示年輕世代，習慣透過圖像、影音創作與同儕互動，熱門遊戲實況主已成為遊戲領域的網紅。

資策會MIC的調查顯示，觀看遊戲實況的玩家中，有52.5%玩家產生互動行為，多數採用「訂閱平台（32.1%）」、其次為「追蹤直播主社群帳號（30.5%）」，互動過程中約有10%玩家會產生消費行為。

觀察直播主對觀看玩家的影響力發現，有14.6%的玩家有打賞直播主的習慣，以45~49歲玩家的打賞比例最高（18.8%）；有12.9%的玩家會購買直播主代言的產品，其中女性（16.2%）購買產品的比例明顯高於男性（10.4%），30~34歲的玩家，是所有年齡層購買產品比例最高族群（20%）。

林忻祐指出，提供娛樂休閒的遊戲實況直播，延伸的消費服務商機潛力愈來愈高，隨著直播主對觀看玩家的影響力愈來愈大，遊戲實況直播平台經濟，已經成為數位遊戲產業的重要發展環節。

進一步分析玩家的收看頻率發現，每個月少於3次的比例最高（33.2%），其次為每周看1~3次（21.2%），每日觀看的有5.7%，其中又以25~29歲玩家的每日觀看比例最高（9%）。

觀察玩家接觸數位遊戲的資訊取得管道，大多數還是藉由親友口耳相傳（57.2%），其次依序為遊戲平台/專欄/粉絲團貼文（37.9%）、遊戲平台廣告（29.4%）、電玩節目（20.2%）與遊戲主實況（17.2%）等。

林忻祐表示，24歲以下玩家經由遊戲實況主而取得資訊的管道比例高達30%，19歲以下玩家的比例更高達42.6％，相較起來30歲以上玩家比例僅約10%，顯示不同世代的使用習慣，已經產生明顯的差異，遊戲實況直播主的資訊傳遞，已經成為年輕族群的資訊獲取重要來源。

資策會MIC進行「數位遊戲玩家」調查，調查期間為2018年10月1~5日，有效樣本數1,068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%。