IC設計法說聯發科打頭陣 法人估本季毛利率持續回升

2019-04-29 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC設計超級法說會本周登場，聯發科（2454）、瑞昱、盛群三家打頭陣。外界關注聯發科在中國品牌手機客戶強勁拉貨之下，本季毛利率能否持續回升，及數據機晶片M70及5G晶片進度能否捎來好消息。

瑞昱首季網通、多媒體表現亮麗，本季能否延續上季榮景，及車載乙太網路能否逐季放量，亦為法人圈關注焦點。

本周IC設計超級法說會登場，由於先前半導體龍頭台積電法說會釋出正向訊息，終端庫存水位下降，預期本季手機、物聯網有個位數成長，而2019全年手機則是高個位數成長，物聯網則是雙位數成長，聯發科在手機及物聯網均有著墨，第2季營運可望優於首季。

法人指出，本季進入中國手機品牌客戶拉貨期，聯發科在中國市占率逐漸回升，OPPO、小米、VIVO新款智慧型手機接連採用聯發科單晶片，首季毛利率在38~41%之間，第2季毛利率可持續回升優於上季。

此外，去年底至今年初，受到貿易戰影響，客戶端態度謹慎保守，如今貿易戰逐漸明朗，客戶逐漸回補庫存，有利於聯發科本季營運動能轉強。

而聯發科在5G佈局值得期待，雖然蘋果下一代iPhone應該很確定重回高通懷抱，聯發科爭取蘋果機會渺茫，但5G數據機晶片M70送樣客戶反應不錯，有機會在2020年獲得中國客戶採用。

另外，物聯網營收比重逐年成長，聯發科提供完整解決方案，在智慧音箱及智慧家庭有高成長性，預估今年可有雙位數成長空間。

瑞昱上季在網通PON及機上盒標案持續出貨之下，首季營收淡季不淡，而無線藍芽耳機熱潮帶動瑞昱藍芽晶片出貨從去年下半年一路旺到今年初，出貨量呈現雙位數成長，法人預期第2季可維持榮景。

另外，車載乙太網路在去年底開始小量出貨，現有客戶超過三家以上，法人預期本季營收可持續放大。