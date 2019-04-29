郭台銘向館長下戰帖？小編：擇期約網紅爬山談心

2019-04-29 10:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有意代表國民黨角逐總統大位的鴻海董事長郭台銘擬向館長「下戰帖」？郭台銘粉專小編（鴻海教育基金會董事劉宥彤）今（29）日接受本報專訪也透露，「其實郭董也有意擇期約網紅爬山談心。」不過也提到要等郭董先忙完這陣子公司的事情。

小編也提到：「郭董周末就有發文說爬山都贏年輕人，爬山贏了差35歲的年輕人...值得炫耀。」，這句話其實就間接向館長發出邀請。

至於若和網紅約爬山是否全程轉播？小編則幽默說：「小編可能需要把GoPro綁在他身上來轉播比較有用。」