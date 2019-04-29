郭台銘參選總統 經長沈榮津首度10字回應

2019-04-29 09:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對英國《經濟學人》網站刊出「台灣首富說參選總統是神啟」一文，指外界擔憂鴻海集團董事長郭台銘希望推動的振興經濟偉大計畫，恐正中中國統一意圖的下懷，對台灣經濟將造成影響一事，對此，經濟部長沈榮津今（29）日首度回應說：「每一個人的參選都尊重。」