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施崇棠勉員工：黑暗背後會出日頭

2019-04-28 10:42經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

華碩迎向30周年運動會，董事長施崇棠在開幕致詞時，談到不論環境如何變化，挑戰如何劇烈時，以台語加重語氣指出：「我相信，黑暗的背後，總是會出日頭（太陽）。」全場員工熱烈掌聲回應。

華碩董事長施崇棠
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