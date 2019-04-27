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林百里：做AI帶你飛上藍天 不要去紅海

2019-04-27 19:13經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

廣達董事長林百里今（27）日表示，廣達在全球筆電、雲端與人工智慧（AI）都站上第一名，AI商機龐大，例如智慧城市的案子，30年也做不完，該公司2019年目標就是全力拚AI，讓訂單進的來，貨要出的去，廣達大發財。

廣達今天舉行31周年慶園遊會，林百里說，廣達三個第1，不是講假的，「我講話從來不膨風」，未來幾十年都是AI，每一個人好好學，沒AI就不要做了，而且廣達員工還要教兒子、女兒做AI，因為他們的時代會更AI了。

他說，AI帶我們飛上藍天，不要去紅海、藍海，什麼海都不要去了，「讓我們上雲去，雲上面都是藍天」，但上藍天是空軍，飛上去不容易，也就是說，做空軍其實不容易，因為要有很優秀的鬥志與知識，像開飛機就不容易，因此要更加努力，訓練自己。

林百里說，AI時代的商業模式非常不同，要有很強、很長的研發，很長的應用與建置時間，並且需要很多專業知識才能做，因此，廣達由硬件公司，轉型成軟件公司，再進一步變成為解決方案提供者，提供AI工具的公司，這是非常大的跳躍過程。

他說，現在很多企業顧問公司，協助企業轉型，都來找廣達，因為廣達可以為這些顧問公司，提供很多AI工具，他已經去美國、日本與歐洲學習，每個國家的國情與環境不同，但都需要AI，原來藍天有這麼多機會。現在對廣達來說，前面的風景是不一樣的。

他說，廣達過去是做ODM，但現在賣出去的AI產品，會有維修與保養等問題，因此，廣達做自有品牌，來負責維修，沒有品牌人家會很害怕，但是廣達只做商業對商業（B2B）的品牌，廣達不做消費性品牌，因為要很多廣告費用。

至於廣達與樂天電信攜手建立5G網路，林百里說，我們是配合樂天，樂天自己做5G解決方案，廣達給雲端伺服器，後面還會有其他案子進來。

另外，英特爾調降伺服器財測，林百里說，英特爾是因為企業端伺服器下降很多，雲端伺服器是成長的，廣達已經是非雲端不做，因此，廣達表現很好，廣達企業端伺服器占比只有1%至2%。

他強調，2018年他講AI時，還半信半疑，現在筆電及手機都要AI，智慧家庭、5G、機器手臂、醫療與環保都要AI，才能滿足客人需要。過去的電腦是10倍速時代，現在是軟體時代，同樣的硬件，若厲害的人，運算方式的不同，會差100倍的速度，有人甚至說是300倍速時代，因此，未來是AI的時代，不做AI，要做什麼呢？

廣達今天舉行31周年慶園遊會，董事長林百里（中）說，要帶領公司往AI的藍天發展，...
廣達今天舉行31周年慶園遊會，董事長林百里（中）說，要帶領公司往AI的藍天發展，不要去紅海。記者蕭君暉／攝影
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廣達今天舉行31周年慶園遊會，董事長林百里（中）說，要帶領公司往AI的藍天發展，...
廣達今天舉行31周年慶園遊會，董事長林百里（中）說，要帶領公司往AI的藍天發展，不要去紅海。記者蕭君暉／攝影
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廣達林百里
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