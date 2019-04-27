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大陸LED龍頭華燦光電去年淨利下滑逾50%

2019-04-27 16:12聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸LED龍頭華燦光電26日晚間發布2018年年報，營收年增3.86%，淨利年減51.97%，公司預告，今年第1季業績也不樂觀。

界面新聞報導，目前大陸國內LED晶片市場中，華燦光電與三安光電合計占大陸國內75%的市占率。此外，華燦光電也發布2019年第1季業績預告，期內預計損益為人民幣-1.5億至-1.45億元，去年同期淨利1.43億元。

從2018年業績分布情況來看，2018年第4季公司大額虧損2.54億元，成為全年淨利下滑的主要原因。

華燦光電表示，公司業績下降一方面是受到到行業週期的影響。從2018年下半年開始，LED照明晶片市場整體需求增速放緩，但中小晶片廠商產能第三季開始快速釋放，普通白光晶片供大於求，價格出現下滑。

公司指出，尤其是去年第四季行業開始加大清理庫存力度，使得第四季LED晶片普通照明細分市場中的產品價格大幅下滑，導致公司第四季收入和毛利率降低。

對於2018年華燦光電業績表現，業界人士分析，業績短期承壓是不爭的事實，但LED產業不改長期向好趨勢，華燦光電業績下跌，主要有內外兩大因素：外因為LED行業整體面臨壓力，行業龍頭首當其衝在所難免，內因為企業擴張發展中面臨的，長期投入暫未形成規模產出的陣痛期。

光大證券研報認為，三安光電也面臨存貨周轉天數大幅提升，現金流現巨額缺口等困境。但隨著LED晶片行業集中度逐漸提高，雖然短期承壓，但並未見顛覆行業的因素，隨著行業洗牌還有望進一步推動行業整合，中長線利多行業龍頭企業。

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