廣達林百里化身「林教授」 暢談AI

相關新聞
台積竹科環評 須補件2019-04-27 01:27
英特爾財報示警 台系代工廠營運蒙塵2019-04-27 01:18
誠美材改選／市場派失利 有兩關鍵2019-04-27 01:18
誠美材改選／過了這關 還有三場硬戰2019-04-27 01:18
誠美材改選 公司派大勝2019-04-27 01:18
竹科寶山擴建 台積仍需補件再審2019-04-27 00:21
宏達電將推區塊鏈新機2019-04-26 23:39
中華電總座爆黑馬 傳郭水義出線2019-04-26 23:38
三日奶爸…郭台銘嘆帶孩子不容易2019-04-26 23:15
網家獲2019幸福企業獎 本土電商唯一入選2019-04-26 19:46
郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程2019-04-26 15:38
2019微軟教育高峰論壇在高雄 韓國瑜盼扎根下一代教育2019-04-26 15:26
特力屋攜機上盒業者OVO 推到府安裝、看正版內容2019-04-26 15:11
台灣之星5G備戰 170億銀彈上膛2019-04-26 14:41
國際區塊鏈登場 柯P：DLT是重要新興技術2019-04-26 14:41
AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓2019-04-26 11:14
HTC首部劇院級VR鉅片 7 MIRACLES正式上線2019-04-26 11:03
名家觀點／AI效益大 從台塑集團經驗談起2019-04-24 01:50
中華電總座 郭水義呼聲高2019-04-26 23:19
熱門文章
長榮航空服員釀罷工 給民營企業的一堂課2019-04-26 14:46
這家銀行不惜血本 每刷25元綜所稅給1元紅利點數2019-04-26 22:54
勞退自提6％ 稅負優惠擴大2019-04-27 01:29
自提退休金了嗎？勞退自提因這緣故去年暴增9萬人2019-04-27 12:33
公主遊輪攜手「奢享床墊」 讓旅客睡到不想下船2019-04-27 00:12
大船入港！大咖回台投資547億 是台達電？2019-04-27 00:17
投資547億台商 傳是台達電2019-04-27 00:12
新加坡「黃亞細肉骨茶」 進駐台北中山商圈2019-04-27 00:13
台積電3奈米製程研發中心預定地 寶山用地環評還需補件2019-04-26 16:56
國壽續接學生團體保險 保費仍為每人525元2019-04-26 15:45
網頁版線上報稅系統 安卓、iOS都能用2019-04-26 14:41
誠美材改選／市場派失利 有兩關鍵2019-04-27 01:18
誠美材改選 公司派大勝2019-04-27 01:18
大船入港！台商回流投資衝破2,000億元2019-04-26 17:35
中華電總座 郭水義呼聲高2019-04-26 23:19
誠美材改選／過了這關 還有三場硬戰2019-04-27 01:18
英特爾財報示警 台系代工廠營運蒙塵2019-04-27 01:18
韓國瑜吸台商回高雄發財 擬專案供低利1.5%投資貸款2019-04-26 19:35
郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程2019-04-26 15:38
中華電總座爆黑馬 傳郭水義出線2019-04-26 23:38
張雲鵬回娘家 今天上任華南金及華南銀董事長2019-04-26 20:02
瘋傳「加油券」是詐騙！中油：2008年3月後就沒再印製2019-04-27 12:19
不只五缺 郭董：台灣缺新投資2019-04-26 23:18
桃機總經理人事確定 由董事林祥生接任2019-04-26 17:33
無敵奢華＋親民價格 LVMH集團酒吧開幕了2019-04-26 20:48
燦坤Apple Shop第二代AirPods開賣 買就送矽膠保護套2019-04-26 19:40
交通部要求變計程車 Uber say No2019-04-27 00:13
張雲鵬掌華南金 三策略出擊2019-04-26 23:20
宣明智：郭台銘參選 是100%玩真的2019-04-26 20:44
領先指標轉呈上升 3月景氣燈號增3分續亮黃藍燈2019-04-26 16:05
華碩慶30周年 施崇棠：發揮眾智、再創榮耀2019-04-27 10:38
特力屋攜機上盒業者OVO 推到府安裝、看正版內容2019-04-26 15:11
從行員做起 張雲鵬有三好2019-04-26 23:16
日月光發債百億 利率新低2019-04-27 01:18
台積竹科環評 須補件2019-04-27 01:27
台中國際旅展今熱鬧登場 搶攻暑假商機2019-04-26 19:02
雇主欠退休金、資遣費加重罰 最高150萬2019-04-27 00:25
不打工實習去！中信首開「海外」名額 大專院校競爭激烈2019-04-26 16:19
稅制優化大利多 北區國稅局再祭繳稅抽獎2019-04-26 16:54
營收衰退、大型化發展 這些年遊覽車營運趨勢有何改變？2019-04-26 15:26
留言