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廣達林百里化身「林教授」 暢談AI

2019-04-27 14:19經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

廣達今（27）日舉行31周年廠慶，董事長林百里不改看好人工智慧（AI）前景，台上致詞強調廣達要往「AI藍天」不要去「紅海」，下台召開記者會後，林百里「林教授」上身，開始暢談AI商業模式。

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