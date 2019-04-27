廣達林百里化身「林教授」 暢談AI

2019-04-27 14:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



廣達今（27）日舉行31周年廠慶，董事長林百里不改看好人工智慧（AI）前景，台上致詞強調廣達要往「AI藍天」不要去「紅海」，下台召開記者會後，林百里「林教授」上身，開始暢談AI商業模式。