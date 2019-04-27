華碩運動會 施崇棠：擁抱現實、突破困境、再創新局
華碩（2357）今（27）日舉辦運動會，董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲以及兩位共同執行長許先越、胡書賓等五大家長亦全員到齊，攜手點燃聖火，為活動揭開序幕。
施崇棠在開幕致詞時表示，轉間間，華碩已經要過30歲生日，他感謝一路共同打拚的華碩同仁，以及一路相隨的老伙伴們，因為有同仁們的一路相隨、共同打拚，華碩才能成長為一個讓台灣人引以為傲的國際品牌。
施崇棠也鼓舞華碩同仁，不必因為一時的失意而喪志，華碩仍有非常好的根基，只要痛定思痛，真實透明地擁抱現實，發揮眾智，將華碩人、華碩品牌的魂與本找回來，以嶄新的設計思維、技術與創新，堅持選擇難行門，追尋無與倫比，他相信，不論環境如何變化，挑戰如何劇烈，我們必能突破困境，再創新局。
呼應董事長施崇棠在2018歲末聯歡晚會中分享的16字箴言「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」，本次華碩30周年運動會，以「眾智‧眾志（Wiser Together）」為題，開場請來表演藝術團隊「優人神鼓」展現磅礡氣勢，另精心安排創意進場競賽，吸引超過600名員工組隊參加，報名盛況空前，還有壯觀的ASUS千人排字，以及包含「同心接力」、「15人16腳」與「力拔山河」在內等賽事。
留言