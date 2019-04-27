華碩運動會 施崇棠：擁抱現實、突破困境、再創新局

2019-04-27 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



華碩（2357）今（27）日舉辦運動會，董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲以及兩位共同執行長許先越、胡書賓等五大家長亦全員到齊，攜手點燃聖火，為活動揭開序幕。

施崇棠在開幕致詞時表示，轉間間，華碩已經要過30歲生日，他感謝一路共同打拚的華碩同仁，以及一路相隨的老伙伴們，因為有同仁們的一路相隨、共同打拚，華碩才能成長為一個讓台灣人引以為傲的國際品牌。

施崇棠也鼓舞華碩同仁，不必因為一時的失意而喪志，華碩仍有非常好的根基，只要痛定思痛，真實透明地擁抱現實，發揮眾智，將華碩人、華碩品牌的魂與本找回來，以嶄新的設計思維、技術與創新，堅持選擇難行門，追尋無與倫比，他相信，不論環境如何變化，挑戰如何劇烈，我們必能突破困境，再創新局。